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Банк "Открытие": по итогам 2022 года инфляция замедлится вдвое

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Несмотря на быстрое распространение нового штамма коронавируса, сейчас есть все основания ожидать достаточно мягкого сценария развития пандемии. "Омикрон" показывает высокие темпы заражаемости — в 60 раз выше предыдущих вариантов — однако дополнительных летальных случаев не происходит. И если это не недостаток статистики, а действительно более слабый штамм, он может выступить натуральной прививкой, позволив сформировать коллективный иммунитет.

Уже можно говорить о том, что прогнозы на восстановление экономик всех стран в 2021 году оправдались — ряд поддерживающих мер, предпринятых правительствами, справились со своей задачей. Положительная динамика отмечена и в России. Так, ВВП в текущем году показал плановый восстановительный рост на уровне 3,8%. Наибольшие темпы восстановления были в розничной торговле, добыче нефти и в сфере платных услуг. Отраслям промышленного производства и строительства также удалось выйти на доковидные показатели.

При этом доходы населения серьезной положительной динамики не показали: без учета единоразовых социальных выплат от государства реальные располагаемые доходы не увеличились. На этом фоне рос интерес граждан к кредитам: выдача ипотеки выросла в 2,3 раза, автокредитов — в 4,5 раза, рост потребительских кредитов составил 2,5 раза. Выдачу кредитов все более опережает прирост депозитов, что тормозит динамику потребления населения. По нашим оценкам, в следующем году реальные располагаемые доходы покажут небольшой рост — на 1,4%.

По оценкам "Открытие Research", восстановительный рост ВВП по итогам этого года практически подошел к концу, и в следующем году темпы роста вернутся к более умеренным 2,7%, поскольку исчезнет эффект низкой базы 2020 года. Экспортные сектора экономики станут основными драйверами, а за счет внутреннего спроса рост составит до 1%. Высокие ставки также будут сдерживать рост экономики.

Разогнавшаяся инфляция к концу 2021 года достигнет 8,3%, в начале 2022 года возможен всплеск до уровня 9%, но к концу следующего года она снизится до 4,2% за счет ожидаемой коррекции цен на мировых продовольственных рынках, а также высокой базы текущего года".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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