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ДТП Происшествия

В Самарской области будут судить молодого водителя, попавшего в ДТП с двумя погибшими

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе Самарской области в суд направили уголовное дело о ДТП с двумя погибшими, сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

По версии следствия, в 9:40 29 июля 2021 г. 19-летний молодой человек с водительским стажем менее пяти месяцев, ехал на большегрузе HOWO, принадлежащим его отцу, по дороге Отрадный — Богатое. В кузове у него было 20 кб. м грунта.

Водитель не выбрал безопасные скорость и дистанцию. В результате, чтобы не врезаться в двигавшийся впереди трактор, парень решил обогнать его и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora.

В аварии погибли водитель легковушки и его супруга. Кроме того, их 17-летняя дочь получила тяжкие травмы.

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