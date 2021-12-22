В Самарской области будут судить молодого водителя, попавшего в ДТП с двумя погибшими

В Богатовском районе Самарской области в суд направили уголовное дело о ДТП с двумя погибшими, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 9:40 29 июля 2021 г. 19-летний молодой человек с водительским стажем менее пяти месяцев, ехал на большегрузе HOWO, принадлежащим его отцу, по дороге Отрадный — Богатое. В кузове у него было 20 кб. м грунта.
Водитель не выбрал безопасные скорость и дистанцию. В результате, чтобы не врезаться в двигавшийся впереди трактор, парень решил обогнать его и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora.
В аварии погибли водитель легковушки и его супруга. Кроме того, их 17-летняя дочь получила тяжкие травмы.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...