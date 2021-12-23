Абонементы в Самарскую филармонию станут бесплатными для детей из малообеспеченных семей

Ребята смогут свободно посетить концерты и праздничные представления самарских артистов.

Этот и еще десяток других интересных и значимых социальных проектов реализуют в ближайшее время учреждения образования и культуры Самары благодаря поддержке Куйбышевского НПЗ.

Новогодний подарок — так назвали педагоги и воспитатели благотворительные сертификаты от КНПЗ. Эти сертификаты помогут школам, вузам, молодежным центрам и детским садам провести ремонт в учебных классах, приобрести игрушки, музыкальные инструменты и компьютеры, оснастить спортивные залы и лаборатории.

"Куйбышевский НПЗ — постоянный участник всех социально значимых мероприятий — от экологических до культурно-просветительских. Ежегодно предприятие помогает школам, детским садам, центрам дополнительного образования и культуры, общественным организациям. И его адресные социальные проекты, конечно, имеют для района первостепенное значение", — отметил глава администрации Куйбышевского района Алексей Коробков.

Помощь от КНПЗ ежегодно получают десятки бюджетных учреждений нашего города, в том числе общественные ветеранские организации.