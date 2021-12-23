Абонементы в Самарскую филармонию станут бесплатными для детей из малообеспеченных семей

Ребята смогут свободно посетить концерты и праздничные представления самарских артистов.
Этот и еще десяток других интересных и значимых социальных проектов реализуют в ближайшее время учреждения образования и культуры Самары благодаря поддержке Куйбышевского НПЗ.
Новогодний подарок — так назвали педагоги и воспитатели благотворительные сертификаты от КНПЗ. Эти сертификаты помогут школам, вузам, молодежным центрам и детским садам провести ремонт в учебных классах, приобрести игрушки, музыкальные инструменты и компьютеры, оснастить спортивные залы и лаборатории.
"Куйбышевский НПЗ — постоянный участник всех социально значимых мероприятий — от экологических до культурно-просветительских. Ежегодно предприятие помогает школам, детским садам, центрам дополнительного образования и культуры, общественным организациям. И его адресные социальные проекты, конечно, имеют для района первостепенное значение", — отметил глава администрации Куйбышевского района Алексей Коробков.
Помощь от КНПЗ ежегодно получают десятки бюджетных учреждений нашего города, в том числе общественные ветеранские организации.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!