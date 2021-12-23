Депутаты гордумы Самары присоединились к акции "Елка желаний"

На этой неделе депутаты городской думы областного центра поздравили с наступающими новогодними праздниками воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Бориса Фролова.

В преддверии новогодних праздников в Самарской области стало доброй традицией проводить акцию "Елка желаний". Этот благотворительный проект позволяет исполнить праздничные желания воспитанников организаций для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции может каждый житель Самары и области. Для этого достаточно снять с "Елки желаний", которые накануне Нового года размещают в учреждениях и организациях, открытку одного из детей с просьбой о подарке.

В Центре помощи детям имени Фролова в Самаре живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Здесь с ребятами занимаются педагоги и психологи. Дети изучают школьную программу и готовятся к взрослой, самостоятельной жизни. Сейчас в центре 53 воспитанника.

"Наше учреждение участвует в акции "Елка желаний" ежегодно с 2015 года. Дети с нетерпением ждут праздника и уже за месяц до него пишут письма Деду Морозу. Сколько бы ни было лет детям, все они не перестают верить в новогоднее чудо, — рассказывает заместитель директора Центра помощи детям Марина Епейкина. — Исполнять желания нам помогают депутаты городской думы. Они уже не первый год поддерживают наше учреждение".

Председатель гордумы Алексей Дегтев признался, что делать подарки порой гораздо приятнее, чем получать: "Дети — наша радость, наше будущее. Заботиться о них и помогать — неотъемлемая часть жизни каждого взрослого. Если мы можем создать маленькое чудо для тех, кто остался один в большом мире, мы должны это сделать".

Каждый из воспитанников просит то, о чем мечтает в данный момент. Дети помладше хотят получить в качестве подарка мягкие игрушки, кукол, конструкторы Лего и машинки с электроприводом. Ребята постарше — наушники, музыкальные колонки или другие гаджеты.

Например, восьмилетний Саша мечтал о плюшевом зайце, а ученик десятого класса Артем увлечен чтением и потому попросил подарить ему электронную книгу.

"Я очень много учусь, поэтому компактная электронная книга для меня отличный подарок", — рассказал Артем.

Депутаты гордумы Самары ежегодно "работают" помощниками Деда Мороза. Этой традиции уже 14 лет. В этом году в акции "Елка желаний" участвовала и депутат Ольга Куракина. Говорит, когда вручала подарок, растрогалась до слез.

"Дарить радость, видеть детские эмоции — это дорогого стоит. Приятно осознавать, что ты можешь осуществить желание маленького ребенка", — рассказала Куракина.

Депутат Маргарита Анохина второй раз участвует в акции "Елка желаний". Выбирать подарок для воспитанницы центра ей помогала дочь.

"Когда я развернула открытку, в ней было письмо от Даши, которая просила мягкую игрушку — котика. Пришлось обойти не один магазин, чтобы отыскать именно то, что нужно. Наконец, нашли котенка в костюме кигуруми. Дочка сказала, что такой подарок должен понравиться. Мы написали Даше поздравления и вложили в подарок небольшой сюрприз. Хотелось передать девочке частичку своей души и тепла", — рассказала Маргарита Анохина.

Депутат Данил Морозов снял с елки открытку от Полины, которая мечтала о единороге.

"Каждый год городская дума делает детям новогодние подарки. Приносить радость детям — приятная и почетная миссия, и если в глазах у них загорается огонек радости и надежды, значит, мы не зря прожили этот день", — отметил Морозов.

Все дети получили заветные подарки. Новогодний утренник, на котором их вручили, устроили во дворе центра, где украшена елка. Вместе с депутатами поздравить ребят приехал Дед Мороз — его роль взял на себя председатель Общественного молодежного парламента при гордуме Самары Алексей Сатонин.

"Ответственность огромная, особенно перед детишками, оказавшимися в непростой жизненной ситуацией. Важно не нарушить их веру в сказку и чудо. Для любого Деда Мороза главная награда — видеть радость в глазах ребенка", — поделился впечатлениями Алексей.

Более подробный материал читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 24 декабря.