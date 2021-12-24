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С 1 января бюджетникам повысят оклады

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением правительства Самарской области с 1 января 2022 года работникам государственных учреждений региона повысят оклады в 1,086 раза.

Повышение зарплаты распространяется в том числе на лиц, оплата труда которых финансируется областным бюджетом.

Оклады индексируют в соответствии с указами президента России "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", "О национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017 годы" и "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот".

Гид потребителя

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