66 учащихся школ и ссузов Самарского региона стали финалистами конкурса "Большая перемена"

В пятницу, 24 декабря, в историческом парке "Россия — моя история" состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Всероссийского конкурса "Большая перемена" и поздравлению победителей от Самарской области.
Конкурс "Большая перемена" проводится в рамках Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Наш регион в этом году стал лидером в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных участников: участие в конкурсе на дистанционном этапе приняли более 60 тысяч учащихся образовательных учреждений Самарской области.
"Президентская платформа "Россия — страна возможностей" объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. "Большая перемена" — конкурс не только самый масштабный в современной России, но и крупнейшее сообщество детей, педагогов и родителей. Мы гордимся тем, что в нашей губернии все больше становится ребят, которые готовы проявлять свои таланты, умеют принимать решения и делать осознанный выбор. По сравнению с прошлым годом количество участников дистанционных этапов конкурса выросло в два раза", — подчеркнул, приветствуя победителей, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Учащиеся 5-7 классов, 8-10 классов, студенты 1-3 курсов учреждений среднего профессионального образования проходили конкурсные испытания: тесты для выбора направления конкурса (в 2021 году — 12 направлений), готовили самопрезентацию, работали над проектами в команде и лично, решали кейсовые задания от организаторов.
Участники из категории школьников 5-7 классов, которые успешно справились с дистанционными заданиями, отправились на финал конкурса, который состоялся в июле в Международном детском центре "Артек". Пятеро стали победителями и выиграли почетный приз — "Путешествие мечты" по маршруту "Владивосток-Москва", которое состоялось с 21 по 30 сентября 2021 года.
В полуфинальных состязаниях для школьников 9-11 классов по Приволжскому федеральному округу в сентябре в Казани приняли участие 120 школьников из нашего региона. В финале, который прошел в МДЦ "Артек" в рамках смены "Россия начинается с меня!" в ноябре, победителями стали 18 человек: 6 учащихся 11 классов выиграли по 1 млн руб., 12 учащихся 9-10 классов выиграли по 200 тыс. рублей.
24 студента учреждений СПО в сентябре участвовали в полуфинале конкурса в Пензе. "Студенческий" финал проходил в Нижнем Новгороде в ноябре. Четыре участника из Самарской области стали победителями: 1 учащийся 4 курса выиграл 1 млн руб., 3 учащихся 2-3 курса выиграли по 200 тыс. рублей.
Две школы из Самарской области вошли в ТОП-30 школ "Большой перемены" и выиграли по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.
Педагоги-наставники победителей финального этапа конкурса премировались участием в образовательной программе с последующим получением удостоверения о повышении квалификации, а также денежными премиями.
"Эксперты и организаторы отметили, что уровень ребят нашего региона просто необыкновенный. Мы к этому конкурсу серьезно готовились, с ребятами была выстроена целая система работы, проведена большая подготовка. Умение настроиться, умение выстроить команду, представить брендбук самарской команды — это все тоже очень важные вещи. Поэтому и такой результат — в десятке лучших регионов", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Всех финалистов, включая победителей заключительного этапа, получивших денежные призы конкурса, отметили благодарственными письмами министерства образования и науки Самарской области, а также памятными подарками.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.