66 учащихся школ и ссузов Самарского региона стали финалистами конкурса "Большая перемена"

В пятницу, 24 декабря, в историческом парке "Россия — моя история" состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Всероссийского конкурса "Большая перемена" и поздравлению победителей от Самарской области.

Конкурс "Большая перемена" проводится в рамках Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Наш регион в этом году стал лидером в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных участников: участие в конкурсе на дистанционном этапе приняли более 60 тысяч учащихся образовательных учреждений Самарской области.

"Президентская платформа "Россия — страна возможностей" объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. "Большая перемена" — конкурс не только самый масштабный в современной России, но и крупнейшее сообщество детей, педагогов и родителей. Мы гордимся тем, что в нашей губернии все больше становится ребят, которые готовы проявлять свои таланты, умеют принимать решения и делать осознанный выбор. По сравнению с прошлым годом количество участников дистанционных этапов конкурса выросло в два раза", — подчеркнул, приветствуя победителей, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Учащиеся 5-7 классов, 8-10 классов, студенты 1-3 курсов учреждений среднего профессионального образования проходили конкурсные испытания: тесты для выбора направления конкурса (в 2021 году — 12 направлений), готовили самопрезентацию, работали над проектами в команде и лично, решали кейсовые задания от организаторов.

Участники из категории школьников 5-7 классов, которые успешно справились с дистанционными заданиями, отправились на финал конкурса, который состоялся в июле в Международном детском центре "Артек". Пятеро стали победителями и выиграли почетный приз — "Путешествие мечты" по маршруту "Владивосток-Москва", которое состоялось с 21 по 30 сентября 2021 года.

В полуфинальных состязаниях для школьников 9-11 классов по Приволжскому федеральному округу в сентябре в Казани приняли участие 120 школьников из нашего региона. В финале, который прошел в МДЦ "Артек" в рамках смены "Россия начинается с меня!" в ноябре, победителями стали 18 человек: 6 учащихся 11 классов выиграли по 1 млн руб., 12 учащихся 9-10 классов выиграли по 200 тыс. рублей.

24 студента учреждений СПО в сентябре участвовали в полуфинале конкурса в Пензе. "Студенческий" финал проходил в Нижнем Новгороде в ноябре. Четыре участника из Самарской области стали победителями: 1 учащийся 4 курса выиграл 1 млн руб., 3 учащихся 2-3 курса выиграли по 200 тыс. рублей.

Две школы из Самарской области вошли в ТОП-30 школ "Большой перемены" и выиграли по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Педагоги-наставники победителей финального этапа конкурса премировались участием в образовательной программе с последующим получением удостоверения о повышении квалификации, а также денежными премиями.

"Эксперты и организаторы отметили, что уровень ребят нашего региона просто необыкновенный. Мы к этому конкурсу серьезно готовились, с ребятами была выстроена целая система работы, проведена большая подготовка. Умение настроиться, умение выстроить команду, представить брендбук самарской команды — это все тоже очень важные вещи. Поэтому и такой результат — в десятке лучших регионов", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Всех финалистов, включая победителей заключительного этапа, получивших денежные призы конкурса, отметили благодарственными письмами министерства образования и науки Самарской области, а также памятными подарками.