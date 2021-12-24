Самарским студентам рассказали, как превратить науку в бизнес

16 декабря студенты Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева при поддержке Центра карьеры получили экспертные знания в сфере развития предпринимательства. Цикл мероприятий по технологическому предпринимательству, организованный минобрнауки России, проходит в рамках федерального проекта "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям". Для студентов лекция и практикум прошли в офлайн-формате на площадке университетской "Точки кипения".
"Стартап-центр Самарского университета будет трансформироваться в стартап-студию, и очень важным аспектом в этом является просветительская деятельность для студентов. Самарский университет выступил площадкой для проведения региональной встречи по технологическому предпринимательству и, я уверена, станет базой для развития технологического предпринимательства региона", — отметила на открытии встречи директор стартап-центра Самарского университета Морозова Елена.
Особенностями развития технологического предпринимательства с участниками мероприятия поделился генеральный директор Winno, преподаватель MBA РАНХиГС, ex-Дневник.ру Тимофей Головин. Спикер рассказал о возможностях поддержки стартапов в интерактивном формате. В рамках мероприятия состоялась деловая игра о ролях и командах в стартапах, для командообразования, и игра по адаптации успешных зарубежных стартапов к российскому рынку, для формирования бизнес-идей.
"Университеты должны в ближайшее время стать основными драйверами развития технологического предпринимательства, встреча по развитию техпредпринимательства в Самаре — это только начало трансформации студенческой среды", — подчеркнул Тимофей Головин.
До конца года тематические выступления экспертов пройдут в 19 регионах России на площадках ведущих университетов страны.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.