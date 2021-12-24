Самарским студентам рассказали, как превратить науку в бизнес

16 декабря студенты Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева при поддержке Центра карьеры получили экспертные знания в сфере развития предпринимательства. Цикл мероприятий по технологическому предпринимательству, организованный минобрнауки России, проходит в рамках федерального проекта "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям". Для студентов лекция и практикум прошли в офлайн-формате на площадке университетской "Точки кипения".

"Стартап-центр Самарского университета будет трансформироваться в стартап-студию, и очень важным аспектом в этом является просветительская деятельность для студентов. Самарский университет выступил площадкой для проведения региональной встречи по технологическому предпринимательству и, я уверена, станет базой для развития технологического предпринимательства региона", — отметила на открытии встречи директор стартап-центра Самарского университета Морозова Елена.

Особенностями развития технологического предпринимательства с участниками мероприятия поделился генеральный директор Winno, преподаватель MBA РАНХиГС, ex-Дневник.ру Тимофей Головин. Спикер рассказал о возможностях поддержки стартапов в интерактивном формате. В рамках мероприятия состоялась деловая игра о ролях и командах в стартапах, для командообразования, и игра по адаптации успешных зарубежных стартапов к российскому рынку, для формирования бизнес-идей.

"Университеты должны в ближайшее время стать основными драйверами развития технологического предпринимательства, встреча по развитию техпредпринимательства в Самаре — это только начало трансформации студенческой среды", — подчеркнул Тимофей Головин.

До конца года тематические выступления экспертов пройдут в 19 регионах России на площадках ведущих университетов страны.