Самарским бюджетникам прибавят жалованье на 8,6%

С 1 января 2022 года должностные оклады сотрудников региональных госучреждений будут увеличены на 8,6%. Соответствующее постановление правительства подписано вице-губернатором Самарской области Виктором Кудряшовым в четверг, 23 декабря.

При этом постановление не регулирует должностные оклады медиков, педагогов и работников учреждений культуры. Повышение зарплаты этим категориям производится в соответствии с рядом указов президента РФ.