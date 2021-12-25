В Тольятти разыскивают четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления

Полиция Тольятти разыскивает четырех мужчин, которые в сентябре текущего года в ночном клубе, расположенного по ул. Дзержинского в Автозаводском районе, нанесли телесные повреждения 38-летнему местному жителю.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение развлекательного заведения, изъяли записи с камер видеонаблюдения. После проведенной экспертизы, по признакам преступления, предусмотренного ч 1. ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

С учетом вновь открывшихся обстоятельств сотрудниками полиции разыскиваются:

1. мужчина, рост 175-180 см, плотного телосложения, на вид 35 лет. Волосы короткие черного цвета. Был одет: в футболку белого цвета с надписью "KAPPA", штаны черного цвета.

2. мужчина, рост 170-175 см, среднего телосложения, на вид 45 лет. Волосы короткие черного цвета, с проседью. Был одет: в рубашку черного цвета, пиджак серого цвета, джинсы синего цвета.

3. мужчина, рост 165- 170 см, среднего телосложения, на вид 45 лет. Волосы короткие черного цвета, с залысиной. Был одет: в спортивную кофту красного цвета, джинсы синего цвета.

4. мужчина, рост 170- 175 см, среднего телосложения, на вид около 35 лет. Волосы короткие черного цвета. Был одет: в спортивный костюм серого цвета в клетку с продольными полосами белого цвета.