16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти разыскивают четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления Адвоката из Самары подозревают в попытке передать взятку Суд отправил Светлану Ашмарину под домашний арест Сотрудники ФСБ задержали члена ОПГ с 2 кг наркотиков в Самарской области Из-за смерти рабочего в с. Августовка Самарской области возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция Тольятти разыскивает четырех мужчин, которые в сентябре текущего года в ночном клубе, расположенного по ул. Дзержинского в Автозаводском районе, нанесли телесные повреждения 38-летнему местному жителю.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение развлекательного заведения, изъяли записи с камер видеонаблюдения. После проведенной экспертизы, по признакам преступления, предусмотренного ч 1. ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

С учетом вновь открывшихся обстоятельств сотрудниками полиции разыскиваются:

1. мужчина, рост 175-180 см, плотного телосложения, на вид 35 лет. Волосы короткие черного цвета. Был одет: в футболку белого цвета с надписью "KAPPA", штаны черного цвета.

2. мужчина, рост 170-175 см, среднего телосложения, на вид 45 лет. Волосы короткие черного цвета, с проседью. Был одет: в рубашку черного цвета, пиджак серого цвета, джинсы синего цвета.

3. мужчина, рост 165- 170 см, среднего телосложения, на вид 45 лет. Волосы короткие черного цвета, с залысиной. Был одет: в спортивную кофту красного цвета, джинсы синего цвета.

4. мужчина, рост 170- 175 см, среднего телосложения, на вид около 35 лет. Волосы короткие черного цвета. Был одет: в спортивный костюм серого цвета в клетку с продольными полосами белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-63-09, 93-63-97, 89608418107, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Гид потребителя

Последние комментарии

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2