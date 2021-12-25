При встречном ДТП под Сызранью погибли две женщины и пострадал мужчина

В субботу, 25 декабря, днем в Сызранском районе произошло ДТП, в котором погибли две женщины и пострадал мужчина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 15:00 на 11 км трассы "Сызрань-Старая Рачейка-Смолькино" водитель автомобиля Lada Priora из Тольятти выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, ехавшим из Сызрани.

На месте происшествия до приезда "скорой" скончались две пассажирки автомобиля Lada Priora, одной из которых 46 лет, а данные второй уточняются. Водитель этого автомобиля доставлен в лечебное учреждение. Какие у него травмы, выясняется.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, и призывают участников движения соблюдать ПДД.