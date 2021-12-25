При встречном ДТП под Сызранью погибли две женщины и пострадал мужчина

В субботу, 25 декабря, днем в Сызранском районе произошло ДТП, в котором погибли две женщины и пострадал мужчина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 15:00 на 11 км трассы "Сызрань-Старая Рачейка-Смолькино" водитель автомобиля Lada Priora из Тольятти выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, ехавшим из Сызрани.
На месте происшествия до приезда "скорой" скончались две пассажирки автомобиля Lada Priora, одной из которых 46 лет, а данные второй уточняются. Водитель этого автомобиля доставлен в лечебное учреждение. Какие у него травмы, выясняется.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...