Главой "СамРЭК" назначен Дмитрий Воловельский

Новым руководителем Самарской региональной энергетической корпорации (АО "СамРЭК") назначен экс-директор регионального агентства по энергосбережению Дмитрий Воловельский, пишет "Самарское обозрение".

Прежнего директора АО "СамРЭК" Андрея Гадалина отправил в отставку губернатор Дмитрий Азаров 12 октября. Причиной недовольства губернатора стали проблемы с подачей тепла в микрорайоне Жигулевска — Яблоневом Овраге. Котельная, отвечающая за отопление микрорайона, находится в ведении АО "СамРЭК".

Новый руководитель у СамРЭК появился только в декабре. Теперь Дмитрию Воловельскому предстоит принимать меры по финансовому оздоровлению корпорации, являющейся убыточной с 2014 года. 2018 г. энергокорпорация завершила с убытком в 407,03 млн руб., а 2020-й — с минусом в 438,61 млн рублей. Из пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности АО "СамРЭК" за 2020 г. следует, что размер ее чистых активов меньше размера уставного капитала на 1,95 млрд рублей.

Одновременно со сменой руководства АО "СамРЭК" новый директор появился и в его дочерней структуре — ООО "СамРЭК-Эксплуатация", отвечающем за производство и поставку тепловой энергии потребителям. Им стал Алексей Левин, бывший директор ООО "Энерго" и совладелец ТСЖ "Крутые Ключи". ООО "Энерго", как и ООО "СамРЭК-Эксплуатация", занимается производством пара и горячей воды. Компания создавалась в 2007 г. в микрорайоне "Крутые Ключи" нынешним депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым. Сейчас, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", ею владеет Олег Рябинин, а руководит — бывший врио министра имущественных отношений Самарской области Михаил Солынин.

"Дочка" АО "СамРЭК" испытывает такие же финансовые трудности, что и головная компания. Помимо убытков это риски остановки деятельности и даже угроза банкротства, нависшая над предприятием с подачи холдинга "Регион". Разработана дорожная карта финансового оздоровления ООО "СамРЭК-Эксплуатация", и новому руководителю теперь нужно ее выполнить.