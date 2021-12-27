Пьяный водитель в Тольятти спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина

В воскресенье, 26 декабря, в Центральном районе Тольятти 24-летний водитель Lada Kalina попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:00 на ул. Матросова он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 23-летнего парня.
В результате аварии пострадали водитель Lada Granta, а также три пассажира Lada Kalina: две девушки 19 и 18 лет и 28-летний мужчина. Всех их госпитализировали.
По данным источников Волга Ньюс, младшая из пострадавших скончалась.
Как выяснили правоохранители, водитель Lada Kalina находился был нетрезв. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...