Пьяный водитель в Тольятти спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина

В воскресенье, 26 декабря, в Центральном районе Тольятти 24-летний водитель Lada Kalina попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:00 на ул. Матросова он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 23-летнего парня.

В результате аварии пострадали водитель Lada Granta, а также три пассажира Lada Kalina: две девушки 19 и 18 лет и 28-летний мужчина. Всех их госпитализировали.

По данным источников Волга Ньюс, младшая из пострадавших скончалась.

Как выяснили правоохранители, водитель Lada Kalina находился был нетрезв. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.