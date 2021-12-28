Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту 36 спутников OneWeb

В понедельник, 27 декабря, в 16:10 (мск) с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с 36 космическими аппаратами компании OneWeb, сообщает Роскосмос. Данный старт стал двенадцатым в рамках совместной программы OneWeb.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой. Во время автономного полета было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на "орбиту увода") и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения спутников.

Зарубежные заказчики компании "Главкосмос" подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком. По завершении разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.