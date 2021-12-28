Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту 36 спутников OneWeb

В понедельник, 27 декабря, в 16:10 (мск) с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с 36 космическими аппаратами компании OneWeb, сообщает Роскосмос. Данный старт стал двенадцатым в рамках совместной программы OneWeb.
Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой. Во время автономного полета было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на "орбиту увода") и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения спутников.
Зарубежные заказчики компании "Главкосмос" подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком. По завершении разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?