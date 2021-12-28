Сотрудники ООО "Транснефть - ТСД" приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний", которая проводится в Самарской области вот уже на протяжении 15 лет.

Администрация Советского района г. Самары и социальный центр "Семья" передали компании 52 письма от самарских семей, где воспитываются дети от 2 до 11 лет, имеющие проблемы со здоровьем. За 2 недели после объявления акции 175 сотрудников на личные средства закупили подарки почти на 300 тыс. рублей: подарочные сертификаты, игрушки и сладкие наборы. Поскольку все дети имеют инвалидность и особенности по здоровью, подарки выбирались с учетом потребности малышей.

5 дней волонтеры "Транснефть - ТСД" в костюмах Деда Мороза и Снегурочки лично развозили долгожданные подарки детям и поздравляли их с Новым годом. Доброе мероприятие превратилось для всех в настоящий волшебный праздник. Большую радость эти визиты доставили и родителям, для которых внимание к ребенку — самый ценный подарок. После посещений в компанию поступило множество звонков с благодарностью: "Всё было очень красиво, ярко и здорово!", "Благодарим Вас за праздник — для нас так трудно куда-либо выезжать, и мы никуда не ходим…", "Подарки шикарные!", "Хотя сын и испугался (он аутист), но с любопытством подглядывал за Дедом Морозом!".

Для самих сотрудников ООО "Транснефть - ТСД" эта акция стала возможностью прикоснуться к новогоднему празднику, когда каждый взрослый может стать настоящим волшебником, Снегурочкой и даже Дедом Морозом!