Водитель "Нивы" сбил ребенка в Тольятти

В понедельник, 27 декабря, в Тольятти автомобилист сбил ребенка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:00 48-летний водитель "Нивы" в районе дома № 82 по ул. Свердлова сбил 12-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пострадавшую госпитализировали.