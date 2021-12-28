ВСК подводит итоги предновогодней благотворительной акции "Огни добра"

Акция "Огни добра" прошла с 29 ноября по 26 декабря совместно с благотворительным фондом "Арифметика добра". Чтобы принять в ней участие, клиенты и друзья компании бесплатно зажигали огни на самой длинной виртуальной благотворительной гирлянде.
По итогам акции засияли свыше 20 тысячи лампочек, ВСК преобразовала их в более чем 200 тысяч рублей, которые уже направлены в фонд "Арифметика добра". Деньги пойдут на реализацию образовательной программы "Шанс".
На эти средства воспитанники детских домов будут заниматься с преподавателями, которые расскажут им о выборе профессии, карьерных возможностях и о том, как идти к своей цели. Через онлайн-платформу ребята с репетиторами подтянут сложные предметы школьной программы.
Цель "Шанса" — помочь подросткам с выбором будущей профессии. Сейчас менее 1% выпускников детских домов поступают в вузы после школы. Дети-сироты не понимают, для чего нужно высшее образование, не имеют мотивации к учебе, и часто их пробелы в знаниях не позволяют понять школьную программу. Но за 4 года существования программы более 100 подопечных "Арифметики добра" поступили в вузы.
"Все мы когда-то в детстве верили в новогоднюю сказку. Многим ее создавали родители, но дети-сироты, к сожалению, лишены такой возможности. Поэтому мы вместе со всеми откликнувшимися попробовали сотворить чудо для воспитанников детских домов. Надеюсь, их ждет светлое и успешное будущее", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
"Акция "Огни добра" получилась не только по-настоящему новогодней, но и очень важной для нашего Фонда. Образование для детей-сирот — это очень значимый момент. К сожалению, большинство детей не может самостоятельно нагнать пропущенный материал, и как следствие не могут сдать экзамены, поступить учиться на ту профессию, о которой они мечтают. В акции приняли участие огромное количество людей, а Страховой Дом ВСК конвертировал каждую зажженную лампочку в денежные средства и отправила в наш Фонд. Это значит, что ещё много детей из разных регионов нашей страны получат шанс на то, чтобы улучшить свои знания и исполнить свою мечту — стать тем профессионалом, которым они мечтают быть. Спасибо ВСК за поддержку нашего Фонда, за неравнодушие и желание сделать жизнь детей лучше" — отметила Наиля Новожилова, руководитель фонда "Арифметика добра".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.