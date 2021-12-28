ВСК подводит итоги предновогодней благотворительной акции "Огни добра"

Акция "Огни добра" прошла с 29 ноября по 26 декабря совместно с благотворительным фондом "Арифметика добра". Чтобы принять в ней участие, клиенты и друзья компании бесплатно зажигали огни на самой длинной виртуальной благотворительной гирлянде.

По итогам акции засияли свыше 20 тысячи лампочек, ВСК преобразовала их в более чем 200 тысяч рублей, которые уже направлены в фонд "Арифметика добра". Деньги пойдут на реализацию образовательной программы "Шанс".

На эти средства воспитанники детских домов будут заниматься с преподавателями, которые расскажут им о выборе профессии, карьерных возможностях и о том, как идти к своей цели. Через онлайн-платформу ребята с репетиторами подтянут сложные предметы школьной программы.

Цель "Шанса" — помочь подросткам с выбором будущей профессии. Сейчас менее 1% выпускников детских домов поступают в вузы после школы. Дети-сироты не понимают, для чего нужно высшее образование, не имеют мотивации к учебе, и часто их пробелы в знаниях не позволяют понять школьную программу. Но за 4 года существования программы более 100 подопечных "Арифметики добра" поступили в вузы.

"Все мы когда-то в детстве верили в новогоднюю сказку. Многим ее создавали родители, но дети-сироты, к сожалению, лишены такой возможности. Поэтому мы вместе со всеми откликнувшимися попробовали сотворить чудо для воспитанников детских домов. Надеюсь, их ждет светлое и успешное будущее", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Акция "Огни добра" получилась не только по-настоящему новогодней, но и очень важной для нашего Фонда. Образование для детей-сирот — это очень значимый момент. К сожалению, большинство детей не может самостоятельно нагнать пропущенный материал, и как следствие не могут сдать экзамены, поступить учиться на ту профессию, о которой они мечтают. В акции приняли участие огромное количество людей, а Страховой Дом ВСК конвертировал каждую зажженную лампочку в денежные средства и отправила в наш Фонд. Это значит, что ещё много детей из разных регионов нашей страны получат шанс на то, чтобы улучшить свои знания и исполнить свою мечту — стать тем профессионалом, которым они мечтают быть. Спасибо ВСК за поддержку нашего Фонда, за неравнодушие и желание сделать жизнь детей лучше" — отметила Наиля Новожилова, руководитель фонда "Арифметика добра".