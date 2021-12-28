В центре Самары горел Porsche

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В понедельник, 27 декабря, примерно в 19:50, около дома № 1а по ул. Красноармейской загорелся в движении Porsche. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.