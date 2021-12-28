В центре Самары горел Porsche

В понедельник, 27 декабря, примерно в 19:50, около дома № 1а по ул. Красноармейской загорелся в движении Porsche. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Для тушения автомобиля направили 14 пожарных и две автоцистерны.
Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.
Очевидцы в соцсетях сообщали о возгорании Porsche Panamera. Судя по видео, машина горела напротив "Дома промышленности".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...