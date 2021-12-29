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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Инвестиции в образование

СЫЗРАНЬ. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке нефтяников в сызранском филиале СамГТУ создан уникальный лабораторный комплекс.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Подарком к юбилею вуза (Сызранскому филиалу СамГТУ исполнилось 70 лет) от Сызранского НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") стало открытие двух новых лабораторий "Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза" и "Автоматизация и управление химико-технологическими процессами". Включение лабораторий к уже пяти действующим завершило создание современного научно-исследовательского комплекса в вузе.

Лаборатории оснастили уникальным оборудованием, которое позволяет не только готовить специалистов по направлению "Химическая технология" на качественно новом уровне, но и вести научно-исследовательскую деятельность. Подбор оборудования проводился под контролем специалистов Сызранского НПЗ совместно с преподавателями вуза.

Лаборатория "Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза" представляет собой практически мини-завод. Здесь наглядно представлены основные процессы нефтепереработки. Помимо изучения процессов студенты смогут активно включиться в научно-исследовательскую работу. Так, задействовав каталитическую установку, можно испытывать в заданных условиях уже известные катализаторы и синтезировать новые. А реакторная каталитическая установка, предназначенная для проведения химических процессов при высоком давлении и температуре, разработана специально под задачи филиала СамГТУ ведущим производителем высококачественных химических реакторов.

Во второй лаборатории "Автоматизация и управление химико-технологическими процессами" студенты будут обучаться эффективному управлению технологическим режимом. Пять специализированных стендов обеспечивают эффективную подготовку не только будущих технологов нефтепереработки, но и специалистов в области автоматизации и КИП.

По словам проректора по образовательным проектам и информационной политике Самарского политеха Дмитрия Овчинникова, присутствующего на церемонии открытия, партнерство "Роснефти" и вуза позволяет на качественно новом уровне готовить кадры и решать серьезные задачи на производстве, а также не менее эффективно реализовывать научные разработки.

Благодаря такому бизнес-сотрудничеству филиал СамГТУ в 2019 году получил лицензию на право подготовки бакалавров по направлению "Химическая технология".

Выпускники вуза — потенциальные специалисты для пополнения кадрового резерва НК "Роснефть", высококвалифицированные инженерные кадры для предприятий нефтяной отрасли региона.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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