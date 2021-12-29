Инвестиции в образование

При поддержке нефтяников в сызранском филиале СамГТУ создан уникальный лабораторный комплекс.

Подарком к юбилею вуза (Сызранскому филиалу СамГТУ исполнилось 70 лет) от Сызранского НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") стало открытие двух новых лабораторий "Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза" и "Автоматизация и управление химико-технологическими процессами". Включение лабораторий к уже пяти действующим завершило создание современного научно-исследовательского комплекса в вузе.

Лаборатории оснастили уникальным оборудованием, которое позволяет не только готовить специалистов по направлению "Химическая технология" на качественно новом уровне, но и вести научно-исследовательскую деятельность. Подбор оборудования проводился под контролем специалистов Сызранского НПЗ совместно с преподавателями вуза.

Лаборатория "Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза" представляет собой практически мини-завод. Здесь наглядно представлены основные процессы нефтепереработки. Помимо изучения процессов студенты смогут активно включиться в научно-исследовательскую работу. Так, задействовав каталитическую установку, можно испытывать в заданных условиях уже известные катализаторы и синтезировать новые. А реакторная каталитическая установка, предназначенная для проведения химических процессов при высоком давлении и температуре, разработана специально под задачи филиала СамГТУ ведущим производителем высококачественных химических реакторов.

Во второй лаборатории "Автоматизация и управление химико-технологическими процессами" студенты будут обучаться эффективному управлению технологическим режимом. Пять специализированных стендов обеспечивают эффективную подготовку не только будущих технологов нефтепереработки, но и специалистов в области автоматизации и КИП.

По словам проректора по образовательным проектам и информационной политике Самарского политеха Дмитрия Овчинникова, присутствующего на церемонии открытия, партнерство "Роснефти" и вуза позволяет на качественно новом уровне готовить кадры и решать серьезные задачи на производстве, а также не менее эффективно реализовывать научные разработки.

Благодаря такому бизнес-сотрудничеству филиал СамГТУ в 2019 году получил лицензию на право подготовки бакалавров по направлению "Химическая технология".

Выпускники вуза — потенциальные специалисты для пополнения кадрового резерва НК "Роснефть", высококвалифицированные инженерные кадры для предприятий нефтяной отрасли региона.