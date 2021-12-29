В Самарской области водитель Lada Granta съехал в кювет и "отправил" в больницу свою пассажирку

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Во вторник, 28 декабря, в Красноярском районе Самарской области автомобилист съехал в кювет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области