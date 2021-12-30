Габибулла Хасаев: "Область получит около 60 млрд рублей"

Научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев по просьбе портала "Волга Ньюс" оценил экономическое развитие региона в 2021 году и его перспективы.

- Как отразился на Самарской области коронакризис?

- Вирус мутирует, появляются новые его штаммы, они быстро распространяются по всему миру. При этом они мало изучены, а их последствия трудно предсказуемы. Вводятся ограничения на деятельность целых отраслей экономики и новые обязанности как для граждан, так и для руководителей предприятий.

От всего этого экономика несет огромные потери. По некоторым оценкам, они составляют около 100 млрд рублей ежедневно! Но это ничто по сравнению с ростом смертности и ухудшением здоровья людей, снижением занятости, падением реальных доходов, ростом долговой нагрузки и изменением образа жизни населения. Ни один из прежних кризисов не приводил к такому ухудшению качества жизни сограждан.

- Насколько успешно после падения в 2020 году восстанавливается экономика Самарской области?

- По абсолютному большинству важнейших показателей развития региона достигнут или даже превышен допандемийный уровень. Однако наблюдается неравномерность в динамике показателей: реальные располагаемые денежные доходы населения, оборот розничной торговли и объем платных услуг еще не вышли на уровень 2019 года.

Высока вероятность, что валовый региональный продукт (ВРП) Самарской области в 2021 году достигнет исторического максимума - 2 трлн рублей (в номинальном выражении), увеличившись по сравнению с 2020 годом почти на 21% в текущих ценах, а в сопоставимых - более чем на 3,5%. В существующих условиях это относительно хорошая динамика.

- Какие риски для региона сейчас актуальны?

- Кроме пандемийных рисков, можно назвать усиление антироссийских санкций (расширяется их перечень, масштаб, охват сфер деятельности, затрагиваемая ими география). Обострение климатической повестки (энергопереход, введение трансграничного углеродного налога в ЕС, распространение принципов ESG, требования к формированию "зеленой экономики" и др.).

Эти риски окажут большое влияние на нашу экономику - в перспективе повышение тарифов на энергоносители, цен на сырье и продовольствие, а значит, снижение уровня жизни населения.

- Но ведь и доковидные ограничения никуда не делись...

- Они остаются актуальными для экономики Самарской области и сейчас. Это ухудшение демографической ситуации и воспроизводства трудовых ресурсов, высокий износ, старение и низкие темпы обновления основных фондов в отраслях экономики, стагнация авиационной компоненты в аэрокосмическом кластере, неустойчивые макроэкономические показатели - величина инфляции, ключевая ставка ЦБ РФ, налоговая нагрузка на бизнес и население, рост неналоговых платежей, рост тарифов естественных монополий, валютный курс и др.

Леонид Григорьев: Пандемия переориентировала рынки труда от "услуг" к "доставкам" Академический руководитель департамента мировой экономики Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" профессор Леонид Григорьев по просьбе Волга Ньюс оценил ситуацию в экономике страны и Самарской области, а также перспективы выхода из коронакризиса.

На мой взгляд, серьезным риском для экономики нашего региона является также рост доли инорегиональных собственников наших организаций, частая сменяемость руководителей предприятий с госучастием.

- Сбалансированность регионального бюджета сейчас во многом зависит от поступлений из федеральной казны, а бюджетный долг Самарской области в период пандемии растет.

- Даже будучи регионом-донором федерального бюджета, Самарская область в будущем году получит из него около 60 млрд рублей - более 30% к собственным доходам, что является рекордной за всю историю суммой.

Вместе с тем сегодня региональные бюджеты имеют относительно высокую самостоятельность. Достаточно сказать, что субъекты РФ сами выстраивают бюджетный процесс, обеспечивая его сбалансированность, а также устанавливая для себя размер госдолга и источники его покрытия.

Здесь надо отметить, что правительство Самарской области показывает едва ли не лучшие в стране результаты управления государственными финансами. Так, ему удается, наряду с надежным гарантированием социальных обязательств, поддерживать относительно высокую долю бюджета развития. В частности, реализовывать крупные инвестпроекты инфраструктурного характера.

Что касается госдолга Самарской области, его величина не вызывает опасений, на мой взгляд, его даже можно увеличить без ущерба для будущих периодов.

- Как в существующих условиях можно повысить уровень финансовой самостоятельности региона?

- Рецепт известен - обеспечивать устойчивое развитие региональной экономики и за счет этого увеличивать налоговую базу. Стимулировать этот процесс призван целый ряд конкретных механизмов, которые правительство РФ вводит с 1 января 2022 года.

Один из них - предоставление грантов тем регионам, исполнительные власти которых показали высокую эффективность в достижении заявленных президентом РФ национальных целей развития, осуществление компенсации из федерального бюджета снижения поступления доходов при применении инвестиционного налогового вычета, предоставление "инфраструктурных" бюджетных кредитов и др.

Также в региональные бюджеты будут поэтапно передаваться акцизы на нефтепродукты и крепкий алкоголь.

Вместе с тем остается еще немало дискуссионных вопросов повышения самостоятельности региональных бюджетов. Оценивать уровень самостоятельности региональных бюджетов весьма сложно, когда в экономическом развитии субъектов РФ наблюдается чудовищное неравенство. К примеру, дифференциация регионов по величине ВРП на душу населения составляет по России более 30 раз!

Ясно одно - наши сограждане должны иметь равные условия жизнедеятельности независимо от региона своего проживания.

- В период пандемии Самарская область (как, впрочем, и другие российские регионы) стала испытывать дефицит рабочих рук в таких отраслях, как АПК и строительство. Как компенсировать сокращение притока мигрантов в наш регион?

- Неудовлетворенный кадровый спрос есть во многих отраслях экономики, а значит приток мигрантов - объективная необходимость. Они способны хотя бы частично компенсировать ожидаемое сокращение численности трудовых ресурсов на региональных рынках труда. При этом важно обеспечить толерантное отношение к мигрантам - создавать условия для их адаптации, защищать их права и законные интересы, содействовать им в обучении и повышении квалификации.

Еще более важно сокращать миграцию работоспособных граждан из Самарской области в другие регионы страны. Особенно это касается молодежи. Для нее нужно создавать высокотехнологичные рабочие места с достойной зарплатой, обеспечивать молодым людям хорошие условия труда и возможности карьерного роста. Мне представляется, что реализуемая в Самарской области Стратегия лидерства способна изменить миграционное поведение молодежи губернии.

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- Как вы оцениваете инвестиционную динамику в Самарской области?

- В первом полугодии 2021 года объем инвестиций в основной капитал вырос на рекордные 132,7% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах). Причем инвестиционная активность наблюдается практически во всех видах экономической деятельности.

Инвестиционный спад 2020 года, вызванный пандемией, в нашем регионе полностью преодолен. И во многом это обеспечено за счет революционных изменений в инвестиционном климате. Еще в 2017 году Самарская область занимала 65 место среди субъектов РФ в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а в 2021 году она вышла на восьмое место, совершив рывок сразу на 57 позиций.

- За счет чего это достигнуто?

- Прежде всего за счет прогресса в таких сферах, как эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, регистрация прав собственности и постановки земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет, эффективность механизмов организационной, финансовой и иной поддержки инвесторов, а также развитие малого и среднего бизнеса.

В Самарской области создана уникальная экосистема инвестиций, которая включает все известные в стране формы, механизмы и методы стимулирования инвесторов.

Так, большое внимание уделяется моногородам (Тольятти, Чапаевск, Октябрьск, Похвистнево), территориям опережающего социально-экономического развития (Тольятти, Чапаевск), ОЭЗ ППТ "Тольятти", индустриальным паркам (Тольятти, Новосемейкино, Чапаевск, Преображенка, Преображенка-2). Областное правительство отобрало более чем 250 имущественных комплексов и земельных участков для предоставления их потенциальным инвесторам. Такого нет ни в одном регионе РФ.

В экосистеме инвестиций, сложившейся сейчас в Самарской области, ключевую роль играет губернатор Дмитрий Азаров. Он лично возглавляет инвестиционный совет и назначает кураторов инвестпроектов, имеющих стратегическую значимость для региона.

- В реализации каких проектов больше всего нуждается Самарская область?

- Это инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры, туризма. Это развитие исторических поселений регионального значения Самара и Сызрань. Это продолжение строительства самарского метро, для финансирования которого из федерального бюджета области выделен инфраструктурный кредит на сумму 10,3 млрд рублей.

- Самарская область, как известно, является признанным лидером в освоении механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

- Как показывает опыт Самарской области, ГЧП - весьма эффективная форма привлечения частных инвестиций для развития региональной экономики. Сейчас в работе 77 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций более 200 млрд рублей. Из них фактически выполнено 25 проектов, в результате чего в эксплуатацию введено 23 объекта (главным образом в сфере здравоохранения). В рейтинге уровня развития сферы ГЧП за 2019 год Самарская область заняла первое место среди регионов РФ, набрав 98,7 баллов из возможных 100.

- Что сейчас сдерживает инвестиционную активность предприятий и частных инвесторов?

- Ужесточение денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ, в частности, повышение учетной ставки с 4,25% в марте 2021 года до 8,5% в декабре. Это привело к удорожанию кредитов и ухудшению их доступности.

Назову еще повышение сырьевых и продовольственных цен на международных рынках, а следовательно, по всей цепочке поставок, колебания обменного курса рубля к мировым резервным валютам (прежде всего, к доллару и евро).

Проблема еще и в том, что эти факторы снижают конкурентоспособность отечественных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и импортозамещение.