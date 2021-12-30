В Самарской области планируют серьезно обновить Градостроительный совет

Состав Градостроительного совета при губернаторе Самарской области обновится почти на треть — его покинут восемнадцать человек. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте областного правительства в среду, 29 декабря.

В соответствии с документом, из состава Градостроительного совета будут выведены Александр Карпушкин (скончался в июле этого года), Сергей Анташев, Сергей Блохин, Алексей Брусенцев, Дмитрий Буш, Михаил Грудинин, Владимир Кошелев, Юрий Перелыгин, Виталий Стадников, Владислав Татарников, Владимир Филипенко, Сергей Чеботарев, Аркадий Шишкин, Олег Шапиро, Сергей Марков, Светлана Пряникова, Сергей Черепанов и Борис Илларионов.

В обновленный совет войдут два заместителя председателя областного правительства - Наталья Катина и Константин Пресняков (руководит департаментом информационных технологий и связи), несколько региональных министров — имущественных отношений Игорь Андреев, спорта — Сергей Кобылянский, энергетики и ЖКХ — Александр Мордвинов, культуры — Татьяна Мрдуляш, строительства — Николай Плаксин, транспорта и автомобильных дорог — Иван Пивкин.

Совет также пополнят: глава Тольятти Николай Ренц со своим замом Олегом Захаровым, руководитель самарского регионального отделения Союза архитекторов России Юрий Астахов, заслуженный архитектор РФ Евгений Герасимов, председатель комитета по строительству губернской думы Николай Лядин, и. о. руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев, гендиректор "Гипрогор" Елена Чугуевская и директор самарской академии строительства и архитектуры Михаил Шувалов.

Градостроительный совет был создан в 2012 г. и является постоянно действующим совещательным органом, помогающим принимать решения в сфере градостроительства, архитектуры, благоустройства и художественного оформления городов и поселков области.