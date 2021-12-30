Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом

Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил с наступающими праздниками ветеранов Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. От имени парламентария участникам Великой Отечественной войны вручили продуктовые наборы и теплые пледы.

Среди тех, кто принимает поздравления в эти предновогодние дни, - много жителей областной столицы. И у каждого множество жизненных историй, интересная, богатая биография, насыщенная событиями из военной и мирной жизни.

Например, танкист Алексей Егорович Водолазкин - с детства ему пришлось работать в колхозе, а с начала войны, когда всех взрослых мужчин забрали на фронт, трудиться пришлось еще больше. В 1943 году Алексей Егорович поступил в танковое училище, а уже через несколько месяцев его отправили на фронт в 8-й гвардейский Краснознаменный танковый полк. С успешными боями Алексей Водолазкин прошел Украину, Белоруссию и дошел до Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями "За победу над Германией", "За взятие Белоруссии", "За отвагу". Сейчас ему 96 лет.

Другой ветеран - Петухов Валентин Александрович - вступил в ряды Красной Армии в 16 лет. За время службы в Воздушно-десантных войсках совершил более 200 прыжков с парашютом, получил разряды по боксу, тяжелой атлетике, лыжам, плаванию. За образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество Валентин Александрович был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". Сейчас, чтобы быть в форме, он активно занимается физическими упражнениями.

Волонтеры также посетили ветеранов Великой Отечественной Войны Зою Федоровну Гуркину и Андрея Петровича Тонковидова. Андрей Петрович - ветеран, красноармеец, штабной офицер самой страшной войны двадцатого столетия и всей известной человеку истории. По окончании войны Андрей Петрович был преподавателем СГАУ.

Зоя Федоровна - также ветеран, в годы войны была связистом - прокладывала и обеспечивала бесперебойную работу средств связи, когда это было так необходимо. Вместе с солдатами Красной Армии Зоя Федоровна прошла весь путь от территории СССР до германской столицы.

Подарки от Леонида Симановского помогли доставить адресатам активисты волонтерского центра партии "Единая Россия". Поздравления и подарки в Самарской области получат 554 ветерана Великой Отечественной войны.