16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом Леонид Пак: "Игроков меньше, конкуренция жестче" Леонид Симановский: Самарской области будет направлено 975 млн руб. из федерального бюджета на ремонт 22 школ в 2022-2023 годах Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова о повышении эффективности НОЦ В ближайшие 1,5 года в стране будет выстроена цепочка по господдержке материнства и детства

Федеральная власть Власть и политика

Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил с наступающими праздниками ветеранов Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. От имени парламентария участникам Великой Отечественной войны вручили продуктовые наборы и теплые пледы.

Фото: samara.er.ru

Среди тех, кто принимает поздравления в эти предновогодние дни, - много жителей областной столицы. И у каждого множество жизненных историй, интересная, богатая биография, насыщенная событиями из военной и мирной жизни.

Например, танкист Алексей Егорович Водолазкин - с детства ему пришлось работать в колхозе, а с начала войны, когда всех взрослых мужчин забрали на фронт, трудиться пришлось еще больше. В 1943 году Алексей Егорович поступил в танковое училище, а уже через несколько месяцев его отправили на фронт в 8-й гвардейский Краснознаменный танковый полк. С успешными боями Алексей Водолазкин прошел Украину, Белоруссию и дошел до Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями "За победу над Германией", "За взятие Белоруссии", "За отвагу". Сейчас ему 96 лет.

Другой ветеран - Петухов Валентин Александрович - вступил в ряды Красной Армии в 16 лет. За время службы в Воздушно-десантных войсках совершил более 200 прыжков с парашютом, получил разряды по боксу, тяжелой атлетике, лыжам, плаванию. За образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество Валентин Александрович был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". Сейчас, чтобы быть в форме, он активно занимается физическими упражнениями.

Волонтеры также посетили ветеранов Великой Отечественной Войны Зою Федоровну Гуркину и Андрея Петровича Тонковидова. Андрей Петрович - ветеран, красноармеец, штабной офицер самой страшной войны двадцатого столетия и всей известной человеку истории. По окончании войны Андрей Петрович был преподавателем СГАУ.

Зоя Федоровна - также ветеран, в годы войны была связистом - прокладывала и обеспечивала бесперебойную работу средств связи, когда это было так необходимо. Вместе с солдатами Красной Армии Зоя Федоровна прошла весь путь от территории СССР до германской столицы.

Подарки от Леонида Симановского помогли доставить адресатам активисты волонтерского центра партии "Единая Россия". Поздравления и подарки в Самарской области получат 554 ветерана Великой Отечественной войны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2