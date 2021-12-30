Директор микрофинансовой организации из Самарской области присвоила деньги клиентов

В Нефтегорский районный суд Самарской области отправили уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с сентября 2016 г. по февраль 2019 г. директор микрофинансовой организации по указанию знакомого принимала деньги граждан под 20% годовых. При этом средства в кассу и на расчетный счет она не вносила, а отдавала сообщнику.

В результате соучастники присвоили более 8 млн рублей, принадлежащих семи жителям района.