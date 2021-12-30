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Андрей Кислов поздравил жителей региона с наступающим 2022 годом

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С Новым 2022 годом жителей региона поздравил сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов.

Фото: vk.com/okrug14smr

"Уважаемые друзья! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Мы всегда ждем этот любимый праздник с приятным волнением и надеждой на лучшее. Новый год дарит нам веру в чудеса и знакомое с детства незабываемое чувство ожидания волшебства. Традиционно мы проводим новогодние праздники в кругу родных и самых близких людей. Мы делимся с ними своим хорошим настроением, говорим, как мы их ценим и любим, желаем им исполнения желаний, счастья и удачи!" - говорится в поздравлении.

"Пусть новогодние праздники станут для вас радостными и веселыми, а Новый 2022 год принесет хорошие новости и позитивные перемены в жизни! Пусть наступающий год откроет для вас широкие возможности и подарит новые победы и успехи! Пусть все лучшее, что радовало вас в 2021-м году, продолжится! Искренне желаю вам мира, добра, семейного благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и веры в лучшее!" - пожелал сенатор.

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