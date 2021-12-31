Под Тольятти на М-5 водитель Lada на "встречке" врезался в КамАЗ и "Газель"

В четверг, 30 декабря, в 10:40 на территории Ставропольского района Самарской области 41-летний водитель Lada Vesta на 955 км автодороги "М5-Урал" потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ-5490, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
После столкновения легковушка продолжила движение и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Газель Некст".
В результате ДТП пострадал водитель Lada Vesta, бригадой скорой помощи осмотрен на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...