Под Тольятти на М-5 водитель Lada на "встречке" врезался в КамАЗ и "Газель"

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В четверг, 30 декабря, в 10:40 на территории Ставропольского района Самарской области 41-летний водитель Lada Vesta на 955 км автодороги "М5-Урал" потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ-5490, сообщает ГУ МВД по Самарской области.