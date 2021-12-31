16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Тольятти на М-5 водитель Lada на "встречке" врезался в КамАЗ и "Газель" Появились подробности ДТП с тремя погибшими на трассе Самара - Бугуруслан При столкновении с автобусом рейса Самара-Суходол погиб водитель "Нивы" Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими на трассе Самара - Бугуруслан Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Самарской области

ДТП Происшествия

Под Тольятти на М-5 водитель Lada на "встречке" врезался в КамАЗ и "Газель"

ТОЛЬЯТТИ. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 декабря, в 10:40 на территории Ставропольского района Самарской области 41-летний водитель Lada Vesta на 955 км автодороги "М5-Урал" потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ-5490, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

После столкновения легковушка продолжила движение и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Газель Некст".

В результате ДТП пострадал водитель Lada Vesta, бригадой скорой помощи осмотрен на месте ДТП, госпитализация не потребовалась. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2