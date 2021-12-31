Участником ДТП с двумя пострадавшими в Самаре мог быть полицейский

В пятницу, 31 декабря, в Самаре в ДТП попал водитель Skoda Kodiaq. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 0:20 он ехал по пр. Карла Маркса и напротив дома № 374 врезался в припаркованный на встречной полосе Haima. От удара Haima отбросило назад, и он столкнулся с КамАЗом, который убирал снег.
В аварии пострадали водитель и пассажир Haima.
По версии, появившейся в соцсетях, участником ДТП мог быть полицейский.
"Руководство УМВД России по Самаре принимает меры к увольнению сотрудника по отрицательным мотивам", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...