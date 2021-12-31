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ДТП Происшествия

Участником ДТП с двумя пострадавшими в Самаре мог быть полицейский

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 декабря, в Самаре в ДТП попал водитель Skoda Kodiaq. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 0:20 он ехал по пр. Карла Маркса и напротив дома № 374 врезался в припаркованный на встречной полосе Haima. От удара Haima отбросило назад, и он столкнулся с КамАЗом, который убирал снег.

В аварии пострадали водитель и пассажир Haima.

По версии, появившейся в соцсетях, участником ДТП мог быть полицейский.

"Руководство УМВД России по Самаре принимает меры к увольнению сотрудника по отрицательным мотивам", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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