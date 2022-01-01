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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым годом

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителей Самарской области с Новым годом поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Дорогие мои земляки! В нашем большом общем доме — Самарской области, как и в каждой семье, в уходящем году были и победы, и свершения, счастье и радость, были и потери.

Пандемия тяжелой волной ударила по нашей жизни, но в этот раз мы точно знали, как и чем с ней бороться. Региональная система здравоохранения была подготовлена. А массовая вакцинация — стала главной надеждой года.

Мы вместе достойно прошли все испытания.

Я вновь и вновь говорю "спасибо" каждому, кто внес свой вклад в борьбу с опасной инфекцией, соблюдая санитарные правила, защищая свое здоровье и благополучие окружающих. Благодаря общей заботе друг о друге регион встречает Новый год без переполненных больниц, с добрым настроением и верой в то, что будущий год обязательно будет лучше!

Спасибо врачам, спасибо всем медработникам, и каждому, кто пришел на помощь тем, кто в помощи нуждался.

Конечно, уходящий 2021-й, год 170-летия Самарской губернии, запомнился и яркими, значимыми событиями. В регионе открыто рекордное количество новых производств — 23, что позволило создать дополнительно около 10 тысяч рабочих мест.

В год 60-летия первого полета человека в космос наши флагманы отрасли заполнены государственными заказами и как всегда подтверждают свой мировой класс качества и надежности.

На год раньше срока мы открыли движение по мосту через Сок, завершился второй этап строительства мостового перехода через реку Самара, уверенно идет надвижка моста через Волгу.

Наше будущее — детей приняли новые школы и детские сады. Построен заново и открылся также на год раньше намеченных сроков Дворец спорта в Самаре и десятки спортивных объектов по всей губернии. Раскрывают таланты обновленные Дома культуры, школы искусств и современные библиотеки.

Состоялась презентация первого в стране филиала Третьяковской галереи в здании фабрики-кухни. Знаковым событием в преддверии объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Года народного искусства и нематериального культурного наследия стало открытие уникального "Парка дружбы народов". А сколько заделов мы вместе смогли создать на годы вперед и вопреки вызовам времени.

Мы умеем трудиться, трудиться и побеждать, мы не утратили дара быть счастливыми, и точно знаем, что новогоднее чудо во многом зависит от каждого из нас и всех вместе.

Залог тому — наша сплоченность, неравнодушие, нацеленность на результат, искренняя любовь к нашей родной Самарской области и нашей великой Родине — России!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира в душе, успехов в вашей, уверен полезной деятельности, доброты, счастья и благополучия!

С Новым 2022 годом!", — пожелал Азаров. 

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