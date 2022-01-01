Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым годом

Жителей Самарской области с Новым годом поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
"Дорогие мои земляки! В нашем большом общем доме — Самарской области, как и в каждой семье, в уходящем году были и победы, и свершения, счастье и радость, были и потери.
Пандемия тяжелой волной ударила по нашей жизни, но в этот раз мы точно знали, как и чем с ней бороться. Региональная система здравоохранения была подготовлена. А массовая вакцинация — стала главной надеждой года.
Мы вместе достойно прошли все испытания.
Я вновь и вновь говорю "спасибо" каждому, кто внес свой вклад в борьбу с опасной инфекцией, соблюдая санитарные правила, защищая свое здоровье и благополучие окружающих. Благодаря общей заботе друг о друге регион встречает Новый год без переполненных больниц, с добрым настроением и верой в то, что будущий год обязательно будет лучше!
Спасибо врачам, спасибо всем медработникам, и каждому, кто пришел на помощь тем, кто в помощи нуждался.
Конечно, уходящий 2021-й, год 170-летия Самарской губернии, запомнился и яркими, значимыми событиями. В регионе открыто рекордное количество новых производств — 23, что позволило создать дополнительно около 10 тысяч рабочих мест.
В год 60-летия первого полета человека в космос наши флагманы отрасли заполнены государственными заказами и как всегда подтверждают свой мировой класс качества и надежности.
На год раньше срока мы открыли движение по мосту через Сок, завершился второй этап строительства мостового перехода через реку Самара, уверенно идет надвижка моста через Волгу.
Наше будущее — детей приняли новые школы и детские сады. Построен заново и открылся также на год раньше намеченных сроков Дворец спорта в Самаре и десятки спортивных объектов по всей губернии. Раскрывают таланты обновленные Дома культуры, школы искусств и современные библиотеки.
Состоялась презентация первого в стране филиала Третьяковской галереи в здании фабрики-кухни. Знаковым событием в преддверии объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Года народного искусства и нематериального культурного наследия стало открытие уникального "Парка дружбы народов". А сколько заделов мы вместе смогли создать на годы вперед и вопреки вызовам времени.
Мы умеем трудиться, трудиться и побеждать, мы не утратили дара быть счастливыми, и точно знаем, что новогоднее чудо во многом зависит от каждого из нас и всех вместе.
Залог тому — наша сплоченность, неравнодушие, нацеленность на результат, искренняя любовь к нашей родной Самарской области и нашей великой Родине — России!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира в душе, успехов в вашей, уверен полезной деятельности, доброты, счастья и благополучия!
С Новым 2022 годом!", — пожелал Азаров.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно