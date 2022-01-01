В новогоднюю ночь в областном Перинатальном центре родилось семь детей

На свет появилось три девочки и четыре мальчика. 1 января первыми родились Егор и Ева.
"Желаем им искреннего тепла родительских ладоней, света счастливых родительских глаз, радости настоящего семейного счастья", — отметила дежурный врач акушер-гинеколог Перинатального центра больницы им. В. Д. Середавина Елена Мелодина.
Всего за год в Перинатальном центре прошло более 5000 родов. Среди них 167 двоен и одна королевская тройня.
Перинатальный центр начал работать 5 лет назад. Здесь оказывают медпомощь беременным со всей области, в том числе в случае преждевременных родов, при тяжелом течении беременности. В команде более 470 сотрудников. Центр сотрудничает с Московским научно — исследовательским Институтом им. В. И. Кулакова. Специалисты проходят обучение на базе вуза и все инновации стараются внедрить в свою работу.
Оказание своевременной и качественной медицинской помощи, поддержка семей с детьми -
важные составляющие стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
Сегодня в области для семей с детьми действуют различные меры социальной поддержки. Выплаты и пособия получают более 100 тыс. семей. В них воспитываются более 200 тыс. детей. В рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография" "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2021 году материальную поддержку получили более 50 тыс. семей, в которых родились или были усыновлены первый, третий или последующие дети. Кроме того, малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума (в 2022 году в Самарской области он составляет 11 538 рублей), предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты дифференцированный: 50% величины прожиточного минимума на детей — 5 769 руб., 75% — 8 653,50 руб., 100% — 11 538 руб.
Размер выплаты на первого ребенка, а также выплата на третьего и последующих детей в 2022 году будет предоставляться тоже в размере новой величины прожиточного минимума.
Также по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному — "Наше сокровище". Комплект детских принадлежностей — хорошее подспорье для семейного бюджета, позволяет экономить на предметах первых месяцев жизни и развития ребенка. Такие подарки уже получили более 18 500 семей.
Еще одна значимая мера поддержки малоимущих семей — оказание социальной помощи на основании социального контракта, который стал эффективным инструментом по выводу семьи из трудной жизненной ситуации.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.