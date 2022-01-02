В Самарской области прогнозируется снег и -22 °C

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на ближайшие дни снег и понижение температуры воздуха.
В воскресенье днем, 2 января, облачно. Снег, мокрый снег, местами сильный, метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. На дорогах местами снежные заносы. Напомним, что на 2 января объявлено штормовое предупреждение.
В понедельник, 3 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -11... -16 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -9... -14 °C.
Во вторник, 4 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.