В Самарской области прогнозируется снег и -22 °C

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на ближайшие дни снег и понижение температуры воздуха.

В воскресенье днем, 2 января, облачно. Снег, мокрый снег, местами сильный, метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. На дорогах местами снежные заносы. Напомним, что на 2 января объявлено штормовое предупреждение.

В понедельник, 3 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -11... -16 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -9... -14 °C.

Во вторник, 4 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.