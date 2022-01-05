В рамках проекта "Единый день вакцинации" 5 и 6 января в Тольятти проходит акция "Здоровое Рождество".

В эти дни стационарные пункты вакцинации работают на территории культурного центра "Автоград" (ул. Юбилейная, 8) и торгового центра "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе, 6). В пунктах можно будет пройти первый этап вакцинации, ревакцинироваться и сделать прививку от гриппа.