Полицейские задержали в Тольятти перевозчика амфетамина

В Тольятти правоохранители задержали 30-летнего жителя Оренбургской области с амфетамином. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД на КПП "Рубеж" остановили для проверки документов водителя Volkswagen. Мужчина занервничал и повел себя неадекватно. Из-за этого автомобилиста и машину решили досмотреть. В результате в салоне под ковриком полицейские обнаружили пакет с 0,55 г амфетамина.

По данным полицейских, подозреваемый уже был судим, а сейчас работает монтажником. Задержанный пояснил, он приобрел наркотики для себя.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.