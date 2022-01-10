Металлическое дерево: ММК-ЛМЗ показал процесс производства проката с декоративным покрытием

Мы давно привыкли к таким названиям стройматериалов, как сэндвич-панели, металлочерепица, сайдинг, и понимаем, что все это сделано из металла. Но если быть точнее, то из электролитически оцинкованного проката. В каких сферах он применяется, как из стали получить этот вид металлопродукции и окрасить его не только в однотонные цвета, но и создать рисунок с природными текстурами — обо всем рассказали на "ММК-Лысьвенский металлургический завод". Экскурсию для журналистов по цеху нанесения защитных покрытий провел начальник управления качества предприятия Юрий Мазунин.

Фото: Игорь Мелехов

ММК-ЛМЗ — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Также это самое крупное гальваническое производство страны, где нанесением защитных покрытий на металл занимаются более ста лет.

Электролитически оцинкованный прокат (ЭОП) — это стальной лист, оцинкованный с двух сторон. Для чего это делается? В первую очередь, для защиты от коррозии. При контакте цинка с атмосферным кислородом на поверхности металла образуется оксидная пленка, защищающая от окисления и механических воздействий. А дальше производственный процесс зависит от области применения металлопродукции.

По железной дороге из Магнитогорска на ММК-ЛМЗ поставляется сырье — черный прокат. Дальше в работу включаются агрегаты электролитического (холодного) цинкования и нанесения полимерных покрытий № 3 и № 4: комплекс устройств для непрерывного изготовления ЭОП. Длина каждого агрегата — 1100 м.

На первом этапе производства рулон черного проката устанавливают на разматыватель, и полоса "направляется" в башенный накопитель высотой почти десять метров. Здесь же, на входном участке, расположена сварочная машина. Агрегаты работают беспрерывно.

Затем полоса подвергается физическому воздействию: при прохождении через правильно-растяжную машину поверхность металла становится идеально ровной. Потом прокат обезжиривают в растворе щелочи и протравливают.

Подготовленная полоса проходит через десять ванн с электролитом и цинковыми анодами, в которых на черный металл осаждается защитный цинковый слой. Затем — "купание" в деминерализованной воде.

"На прокат, проходящий через ванну с электролитом под действием тока, наносится необходимая толщина цинкового покрытия, — рассказывает Юрий Мазунин. — Главные преимущества такого способа оцинкования — равномерность толщины покрытия цинком, надежное сцепление цинкового покрытия со стальной основой за счет однородной структуры покрытия и сохранение механических свойств стальной основы, что позволяет в дальнейшем производить множество разной продукции".

Еще одно немаловажное преимущество перед горячим оцинкованием — отсутствие узоров кристаллизации цинка, что обеспечивает высокие декоративные свойства металлопродукции и высокое качество окрашивания.

Следующий этап — пассивация: формирование дополнительной защиты металла от коррозии и обеспечение лучшего сцепления с грунтом. После грунтовки полоса отправляется в сушильную печь.

Прокат "выходит" на этап окрашивания: на лицевую сторону наносится цветная эмаль. Толщина слоя эмали устанавливается программой. В печи при температуре в 232℃ эмаль полимеризуется. Полимерное покрытие становится устойчивым к солнечным лучам и атмосферным осадкам и получает защиту от выцветания.

Постоянная цветовая палитра ММК-ЛМЗ включает более 30 цветов из каталога RAL, но по желанию заказчика окрасить металл можно в любой цвет. На заводе используются лакокрасочные материалы от ведущих производителей, чтобы обеспечивать максимальное качество готовой продукции.

В камере финишной отделки на обратную сторону полосы наносится защитное покрытие.

Окрашенный металл направляется ко второму башенному накопителю, где на выходе, перед скручиванием в рулон, проходит контроль ОТК.

Продолжительность срока службы такого полимерного покрытия составляет от 15 до 20 лет.

Также на ММК-ЛМЗ работают линия электролитического цинкования (для автолиста) и линия нанесения декоративных полимерных покрытий по технологии Print.

Лысьвенский прокат используется в производстве профилированного листа, металлочерепицы, термопанелей, сайдинга, подвесных систем отделки салонов автобусов, вагонов метро и железнодорожных вагонов, для производства корпусных деталей бытовой техники.

Также металлопродукция ММК-ЛМЗ применяется для изготовления бытовой техники, автокомпонентов (кожухи, экраны), упаковочной ленты, а еще в качестве металлоосновы для окрашивания валковым методом (койл-коутинг). Кроме того, она используется в производстве изделий методом профилирования и холодной штамповки, в том числе под дальнейшую окраску.

"ММК-Лысьвенский металлургический завод" уже более пяти лет производит материал нового поколения — SteelArt. Он применяется как во внешней отделке зданий (сэндвич-панели, вентфасады, композитные панели, металлочерепица, сайдинг), так и в оформлении интерьеров — производство несгораемых перегородок, дверей, ворот, стен и потолков.

Главная особенность металлопроката — декоративный рисунок с эффектом 3D. Он наносится на оцинкованное полотно методом офсетной печати по технологии Print. В палитре SteelArt несколько рисунков, имитирующих дерево ("Дуб", "Орех"), а также "Кварцевый сланец", "Дикий камень", "Кирпичная кладка" и "Бордо".

Как изготавливается высокотехнологичный SteelArt.

За основу берется электрически оцинкованный прокат. Окрашивание происходит на агрегате нанесения декоративных полимерных покрытий № 5, запущенном в марте 2016 года.

Далее процесс очень похож на тот, что происходит на агрегате № 3. Однако здесь полоса не только окрашивается, но и проходит через принтеры, наносящие на металл различные рисунки.

Кстати, прокат можно окрасить и с двух сторон: многослойное покрытие с декоративным рисунком на лицевой стороне и двухслойное покрытие с защитной или отделочной эмалью (в тон рисунку) с обратной стороны. Или с одной: многослойное покрытие с декоративным рисунком на лицевой стороне, защитная эмаль с обратной стороны.

Эффект 3D, когда, потрогав металл, окрашенный под дерево, можно ощутить рельеф "коры", достигается с помощью лакового покрытия в валковой машине.

Готовая продукция сматывается в рулоны и с помощью кранов отправляется на маркировку, а затем на отгрузку.

Оцинкованный прокат с многослойным покрытием — высокоэкологичный материал: в производстве не используется шестивалентный хром, и при этом продукт имеет высокую коррозионную стойкость, устойчивость к климатическому и атмосферному воздействию, а также ультрафиолетовому излучению.

SteelArt устойчив к механическим повреждениям, а с этого года на заводе производится продукция с антивандальными и так называемыми антибактериальными покрытиями. В условиях эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией последняя пользуется повышенным спросом при строительстве и отделке медицинских учреждений.

Инновационный материал, который предлагает ММК-ЛМЗ, не только легко монтируется, но и не требует дополнительного обслуживания, а срок его эксплуатации составляет более 20 лет.

Завод работает напрямую с переработчиками, обходя трейдеров, что существенно снижает стоимость конечной продукции и позволяет контролировать качество сырья. В приоритете — политика быстрого реагирования на запрос покупателя и гибкая система формирования заказов. Основной рынок сбыта ММК-ЛМЗ — Поволжье, Дальний Восток, Сибирь, Урал. Возможность использовать строительный материал нового поколения SteelArt есть и у клиентов в Самарской области: лысьвенский металл давно поставляется в наш регион.