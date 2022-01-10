В Тольятти на после нокаута на ринге погиб боксер

В Тольятти 7 января скончался 26-летний боксер Арест Саакян, получивший травмы во время боя на турнире "Короли Нокаутов", сообщает championat.com.

Соперником Саакяна стал местный боксер Игорь Семернин. Поединок проходил в весовой категории до 76 кг. Саакян уступал с первого раунда, а Семернин доминировал. В пятом раунде Саакян пропустил несколько ударов, все шло к досрочной остановке, но он продолжил бой, а рефери не вмешался.

В седьмом раунде Саакян пошатнулся после плотного удара, после чего уже было фактически все ясно. Заключительная трехминутка прошла с ощутимым преимуществом Семернина, который отправил соперника в нокаут.

С ринга Саакяна унесли на носилках, после чего доставили в больницу. Арест перенес операцию, после которой находился в коме 3-й степени. У спортсмена диагностировали отек головного мозга. На четвертые сутки боксера подключили к аппарату ИВЛ. Спасти его в итоге так и не удалось, он пробыл в коме около 11 суток, после чего скончался 7 января в тольяттинской больнице, так и не приходя в себя.

Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что по факту гибели боксера готовится обращение в прокуратуру. При этом он заявил, что турнир проводился без согласования с местной администрацией и спорткомплексом.

"Мы не знаем, как они проводились, какие были условия, как было организовано все. По этому поводу мы в понедельник обратимся в прокуратуру, чтобы разобрались", — сказал Ренц.

Заявление в прокуратуру направила и Федерация бокса России. "Федерация бокса России обратилась в прокуратуру по месту проведения соревнований с требованием проверить качество выполнения работ медицинской службой, а также качество организации турнира", — сказали в пресс-службе федерации.