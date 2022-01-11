Беспорядки не помешали казахским студентам возвращаться к учебе в самарских вузах

Порядок въезда иностранных студентов, в том числе из Казахстана, на учебу в Россию остался прежним — никаких проблем пока не возникало. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
В самарских вузах также подчеркнули, что студенты возвращаются в штатном режиме, сотрудники международных отделов находятся с ними на связи и обязательно подключатся, если понадобится какая-либо помощь.
В Самарском университете им. Королёва сообщили, что сейчас в вузе обучается 269 казахских студентов: 25 заочников, 6 очно-заочников и 14 человек находятся в академическом отпуске.
В данный момент 77 студентов из Казахстана обратились в университет за помощью в организации въезда на территорию РФ с целью обучения, попросив подтвердить свой статус студентов.
Как сообщается в телеграмм-канале Самарского технического университета, для пересечения границы студентам из Казахстана необходимо отправить информацию в электронном виде в управление по работе с иностранными обучающимися, после чего через сайт Госуслуг будет оформлен пропуск для въезда в Россию. ПЦР тест на территории Казахстана можно не делать.
Всего в Политехе обучается 331 студент из Казахстана. 141 человек из них в настоящий момент остается на территории соседнего государства.
В пресс-службе Самарского медуниверситета сообщили, что алгоритм въезда территорию РФ для обучающихся граждан Казахстана, также как и граждан иных государств, не изменился. Не менее чем за 10 дней студенту необходимо отправить запрос по электронной почте, в ответ сотрудники управления международных отношений направят разрешение на въезд в страну. Не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию необходимо сдать в своей стране ПЦР-тест на COVID-19, после пересечения границы РФ в течение 72 часов тест сдается повторно.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.