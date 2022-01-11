Беспорядки не помешали казахским студентам возвращаться к учебе в самарских вузах

Порядок въезда иностранных студентов, в том числе из Казахстана, на учебу в Россию остался прежним — никаких проблем пока не возникало. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

В самарских вузах также подчеркнули, что студенты возвращаются в штатном режиме, сотрудники международных отделов находятся с ними на связи и обязательно подключатся, если понадобится какая-либо помощь.

В Самарском университете им. Королёва сообщили, что сейчас в вузе обучается 269 казахских студентов: 25 заочников, 6 очно-заочников и 14 человек находятся в академическом отпуске.

В данный момент 77 студентов из Казахстана обратились в университет за помощью в организации въезда на территорию РФ с целью обучения, попросив подтвердить свой статус студентов.

Как сообщается в телеграмм-канале Самарского технического университета, для пересечения границы студентам из Казахстана необходимо отправить информацию в электронном виде в управление по работе с иностранными обучающимися, после чего через сайт Госуслуг будет оформлен пропуск для въезда в Россию. ПЦР тест на территории Казахстана можно не делать.

Всего в Политехе обучается 331 студент из Казахстана. 141 человек из них в настоящий момент остается на территории соседнего государства.

В пресс-службе Самарского медуниверситета сообщили, что алгоритм въезда территорию РФ для обучающихся граждан Казахстана, также как и граждан иных государств, не изменился. Не менее чем за 10 дней студенту необходимо отправить запрос по электронной почте, в ответ сотрудники управления международных отношений направят разрешение на въезд в страну. Не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию необходимо сдать в своей стране ПЦР-тест на COVID-19, после пересечения границы РФ в течение 72 часов тест сдается повторно.