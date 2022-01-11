Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков: "Сегодня очень важно иметь крепкий иммунитет"

Главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Фатенков дал рекомендации жителям, как сохранить здоровье свое и своих близких.
"Закончились новогодние праздники, и все мы вернулись к нашим повседневным делам. У каждого из нас возрастает риск заболеть простудными заболеваниями. В это время очень важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организму было легче справляться с атакующими его вирусами", — напомнил врач.
Он подчеркнул, что если одновременно заболеть двумя вирусными инфекциями — COVID-19 и гриппом, то процесс может протекать значительно тяжелее, особенно у тех, кто болеет хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, заболевания легких.
"Вот почему сейчас нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью! В настоящее время разрешено одновременно с вакциной "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции использовать вакцину от гриппа. Не забывайте, что через полгода после вакцинации от новой коронавирусной инфекции необходима ревакцинация, то есть повторная вакцинация от COVID-19. Это позволит предотвратить тяжелые последствия заболеваний", — отметил Олег Фатенков.
Вакцинация против гриппа необходима всем, а людям из групп риска (дети, пациенты с хроническими заболеваниями) рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожидаясь подъема заболеваемости. Привиться нужно и тем, кто не имеет сопутствующих заболеваний и фактически здоров. Именно здоровые носители, чаще болея бессимптомно, заражают пожилых членов семьи, считает главный терапевт.
"Отнеситесь серьезно к простым мерам профилактики: почаще мойте руки с мылом, надевайте маску, меняйте ее каждые 2 часа, не трогайте руками глаза, нос или рот, соблюдайте дистанцию до окружающих вас людей 1,5 м, избегайте излишнего посещения общественных мест. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, предполагающий полноценный сон, регулярное питание и употребление достаточного количества пищи, богатой витаминами, не забывайте о необходимости поддерживать физическую активность. Регулярно проветривайте помещения. Если вы заболели, останьтесь дома и срочно обратитесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и все рекомендации доктора", — советует Олег Фатенков.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.