Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков: "Сегодня очень важно иметь крепкий иммунитет"

Главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Фатенков дал рекомендации жителям, как сохранить здоровье свое и своих близких.

"Закончились новогодние праздники, и все мы вернулись к нашим повседневным делам. У каждого из нас возрастает риск заболеть простудными заболеваниями. В это время очень важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организму было легче справляться с атакующими его вирусами", — напомнил врач.

Он подчеркнул, что если одновременно заболеть двумя вирусными инфекциями — COVID-19 и гриппом, то процесс может протекать значительно тяжелее, особенно у тех, кто болеет хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, заболевания легких.

"Вот почему сейчас нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью! В настоящее время разрешено одновременно с вакциной "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции использовать вакцину от гриппа. Не забывайте, что через полгода после вакцинации от новой коронавирусной инфекции необходима ревакцинация, то есть повторная вакцинация от COVID-19. Это позволит предотвратить тяжелые последствия заболеваний", — отметил Олег Фатенков.

Вакцинация против гриппа необходима всем, а людям из групп риска (дети, пациенты с хроническими заболеваниями) рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожидаясь подъема заболеваемости. Привиться нужно и тем, кто не имеет сопутствующих заболеваний и фактически здоров. Именно здоровые носители, чаще болея бессимптомно, заражают пожилых членов семьи, считает главный терапевт.

"Отнеситесь серьезно к простым мерам профилактики: почаще мойте руки с мылом, надевайте маску, меняйте ее каждые 2 часа, не трогайте руками глаза, нос или рот, соблюдайте дистанцию до окружающих вас людей 1,5 м, избегайте излишнего посещения общественных мест. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, предполагающий полноценный сон, регулярное питание и употребление достаточного количества пищи, богатой витаминами, не забывайте о необходимости поддерживать физическую активность. Регулярно проветривайте помещения. Если вы заболели, останьтесь дома и срочно обратитесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и все рекомендации доктора", — советует Олег Фатенков.