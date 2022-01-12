Игорь Комаров поздравил сотрудников и ветеранов труда с 300-летием прокуратуры России

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 12 января поздравил сотрудников прокуратуры и ветеранов труда с 300-летием со дня основания надзорного органа в России.
"Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Российской Федерации! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры и с юбилеем — 300-летием российской прокуратуры! Три века прокуратура работает как один из важнейших государственных институтов нашей страны, являясь гарантом законности и правопорядка в обществе", - подчеркнул в поздравлении Игорь Комаров.
Полпред также отметил, что роль надзорного ведомства заметна и значима практически во всех отраслях правового регулирования.
"В сфере особого внимания — соблюдение прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности на транспорте, законность в оборонно-промышленном комплексе и многие другие вопросы.
Профессионализм, высокая компетентность, преданность долгу сотрудников прокуратуры обеспечивают эффективную защиту законных прав и интересов граждан и государства, способствуют консолидации общества. От должной организации вашей работы и принципиальной позиции во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической жизни в России в целом и в нашем Приволжском федеральном округе и позитивные изменения в жизни людей. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы и новых успехов в деле служения России!", - заключил Игорь Комаров.
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Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.