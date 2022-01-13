Игорь Комаров поздравил жителей области с Днем Самарской губернии

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил губернатора и жителей с Днем Самарской губернии.
"Уважаемый Дмитрий Игоревич! Поздравляю Вас и всех жителей c Днем Самарской губернии! - обратился полпред к самарцам. - Для многих поколений, проживающих в одном из самых крупных и красивых регионов Приволжья, этот праздник — символ единения людей. Самарская область известна в нашей стране и далеко за ее пределами выдающимися достижениями в промышленности и науке, в спорте и творческой деятельности. Уникальные памятники истории и культуры, красивая природа, гостеприимство жителей ежегодно привлекают на берега Волги миллионы туристов. Вы по праву можете гордиться богатыми традициями и достижениями своих предшественников и очень много делаете для того, чтобы будущие поколения были благодарны вам за процветающий и благополучный регион".
В заключение поздравления Игорь Комаров пожелал жителям Самарской области крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, новых свершений и всего самого доброго.
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.