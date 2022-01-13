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Игорь Комаров поздравил жителей области с Днем Самарской губернии

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил губернатора и жителей с Днем Самарской губернии.

Фото: pfo.gov.ru

"Уважаемый Дмитрий Игоревич! Поздравляю Вас и всех жителей c Днем Самарской губернии! - обратился полпред к самарцам. - Для многих поколений, проживающих в одном из самых крупных и красивых регионов Приволжья, этот праздник — символ единения людей. Самарская область известна в нашей стране и далеко за ее пределами выдающимися достижениями в промышленности и науке, в спорте и творческой деятельности. Уникальные памятники истории и культуры, красивая природа, гостеприимство жителей ежегодно привлекают на берега Волги миллионы туристов. Вы по праву можете гордиться богатыми традициями и достижениями своих предшественников и очень много делаете для того, чтобы будущие поколения были благодарны вам за процветающий и благополучный регион".

В заключение поздравления Игорь Комаров пожелал жителям Самарской области крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, новых свершений и всего самого доброго.

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