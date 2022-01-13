В самарских школах отменили занятия из-за сообщений о минировании

В четверг, 13 января, в школах Самары прошла волна эвакуации из-за сообщений о минировании.

"В связи с поступившим сигналом о возможном минировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, включая вторую смену", - прокомментировали в городской администрации.

В региональном министерстве образования сообщили, что эвакуация школ проводилась также в Кинеле: "Сообщения о заминировании образовательных учреждений рассылаются неизвестными в разных городах страны. В Самарской области эта проблема коснулась Кинеля и Самары".

Ситуация отрабатывается по алгоритму обеспечения безопасности, который включает эвакуацию людей, обследование здания правоохранителями и последующее расследование инцидента силовыми ведомствами.

"Все педагоги проинструктированы о необходимых действиях при угрозе заминирования, они организуют эвакуацию детей, оповещают родителей, держат на контроле возвращение домой учеников младшей школы. В ситуации разбираются силовые ведомства", - комментируют в министерстве.

Отметим, накануне из-за сообщений о минировании в Самаре были эвакуированы суды.