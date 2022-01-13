16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарских школах отменили занятия из-за сообщений о минировании В Самаре троллейбус №15 изменил маршрут из-за коммунальной аварии Самарский зоопарк получил лицензию Счетная палата нашла нарушения при реконструкции "СамАрта" В Самаре возможны новые перекрытия дорог из-за строительства метро

Общество

В самарских школах отменили занятия из-за сообщений о минировании

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 316
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 января, в школах Самары прошла волна эвакуации из-за сообщений о минировании.

Фото: Архив «ВН»

"В связи с поступившим сигналом о возможном минировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, включая вторую смену", - прокомментировали в городской администрации.

В региональном министерстве образования сообщили, что эвакуация школ проводилась также в Кинеле: "Сообщения о заминировании образовательных учреждений рассылаются неизвестными в разных городах страны. В Самарской области эта проблема коснулась Кинеля и Самары".

Ситуация отрабатывается по алгоритму обеспечения безопасности, который включает эвакуацию людей, обследование здания правоохранителями и последующее расследование инцидента силовыми ведомствами.

"Все педагоги проинструктированы о необходимых действиях при угрозе заминирования, они организуют эвакуацию детей, оповещают родителей, держат на контроле возвращение домой учеников младшей школы. В ситуации разбираются силовые ведомства", - комментируют в министерстве.

Отметим, накануне из-за сообщений о минировании в Самаре были эвакуированы суды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Фото на сайте

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6