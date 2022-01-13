В самарских школах отменили занятия из-за сообщений о минировании

В четверг, 13 января, в школах Самары прошла волна эвакуации из-за сообщений о минировании.
"В связи с поступившим сигналом о возможном минировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, включая вторую смену", - прокомментировали в городской администрации.
В региональном министерстве образования сообщили, что эвакуация школ проводилась также в Кинеле: "Сообщения о заминировании образовательных учреждений рассылаются неизвестными в разных городах страны. В Самарской области эта проблема коснулась Кинеля и Самары".
Ситуация отрабатывается по алгоритму обеспечения безопасности, который включает эвакуацию людей, обследование здания правоохранителями и последующее расследование инцидента силовыми ведомствами.
"Все педагоги проинструктированы о необходимых действиях при угрозе заминирования, они организуют эвакуацию детей, оповещают родителей, держат на контроле возвращение домой учеников младшей школы. В ситуации разбираются силовые ведомства", - комментируют в министерстве.
Отметим, накануне из-за сообщений о минировании в Самаре были эвакуированы суды.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.