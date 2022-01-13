В четверг вечером Самара встала в десятибалльных пробках

В четверг, 13 января, в шестом часу вечера, поисковик Яндекс обозначил в Самаре 10-балльный уровень пробок, большинство дорог города окрасились в бордовый цвет, обозначающий автомобильные пробки.

Если верить Яндексу, в старой части города движение было относительно удовлетворительным. Наиболее крупные заторы отмечены на ул. Самарской, от ул. Некрасовской до Ульяновской; на ул. Фрунзе, от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской; на ул. Ленинской, от ул. Некрасовской до ул. Ульяновской; на ул. Братьев Коростелевых, от ул. Венцека до ул. Льва Толстого; на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Спортивной, и на ул. Вилоновской, от Волжского проспекта до ул. Буянова.

В центре "Яндекс" отметил пробку на ул. Лениской, от ул. Ярмарочной с переходом на проспект Ленина, где она протянулась до ул. Осипенко. Также до ул. Осипенко доходила автомобильная пробка с ул. Самарской, начинавшаяся от ул. Маяковского.

Автомобильный затор, начинавшийся на ул. Полевой, от ул. Галактионовской доходил до ул. Мичурина и продолжался до Московского шоссе и доходил до ул. Авроры. Пробка на ул. Ново-Садовой, начинавшаяся от ул. Лесной, длилась до ул. Академика Платонова.

Осложнено движение было и на ул. Тухачевского, от ул. Дачной до ул. Гагарина. Также пробки были на Заводском шоссе, от ул. 22-го Партсъезда до ул. Земеца. Имели место заторы на участках ул. Победы, пр. Карова, ул. Ново-Вокзальной и других улицах.

При этом на карте города было отмечено несколько мест ДТП. Два из них — на ул. Авроры: в районе моста у пересечения с Заводским шоссе, и на пересечении с ул. Аэродромной. Одна из аварий была обозначена на ул. Гагарина, в районе парка Дружбы, еще одна — на Заводском шоссе, у пересечения с пр. Кирова. Также ДТП было на пересечении пр. Кирова и ул. Стара-Загора и на пересечении пр. Кирова и ул. Ново-Садовой.

Информации о ДТП с тяжкими последствиями в Самаре не поступало. Самарцы связывают наличие пробок с плохой погодой, в частности со снегопадом.