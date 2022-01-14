Дмитрий Азаров поздравил областную прокуратуру с 300-летием создания ведомства

В пятницу, 14 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 300-летия прокуратуры России.
Российская прокуратура ведет свою историю с 12 января 1722 года: такая дата обозначена в Указе об учреждении ведомства, на котором стоит подпись Петра Великого. Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть".
После смерти Петра I прокуратура фактически бездействовала, особенно в период царствования Анны Иоанновны, то есть по существу была ликвидирована. Вновь прокуратура была восстановлена 12 декабря 1741 года Указом императрицы Елизаветы Петровны и наделена теми же правами, которые имела в период царствования Петра I.
Полностью же прокуратура сформировалась как орган надзорного типа при Екатерине II. Тогда в значительной мере был усилен прокурорский надзор за законностью в деятельности губернских органов власти.
В 1917 году институт прокуратуры был упразднен, а в 1922 году вновь восстановлен. После распада СССР, в январе 1992 года, приняли новый Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". В настоящее время надзорное ведомство является самостоятельным государственным органом, осуществляющим надзор за соблюдением прав на всей территории страны.
Указ о праздновании юбилея прокуратуры в марте 2021 года подписал Президент РФ Владимир Путин. В связи с 300-летием ведомства Глава государства поручил федеральному Правительству и органам исполнительной власти регионов разработать планы праздничных мероприятий.
К юбилею в области открыли памятную доску на фасаде школы Н. А. Баженова в Самаре, организовали в музее Алабина экспозицию 18 портретов прокуроров, работавших в разные годы в нашей губернии. Помимо этого, запланировано проведение целого комплекса образовательных, просветительских мероприятий: олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, возведение мемориалов погибшим работникам прокуратуры, спортивных соревнований, акций.
С профессиональным праздником и значимым юбилеем сотрудников и ветеранов надзорного ведомства поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Во все времена лучших представителей органов прокуратуры отличали высочайший профессионализм, приверженность принципу справедливости, личная порядочность и преданность делу, — отметил Губернатор, обращаясь к работникам и ветеранам прокуратуры Самарской области. — Ваша трудная, кропотливая и чрезвычайно ответственная работа является залогом опережающего развития и в нашем регионе — роста экономики, повышения уровня и качества жизни граждан, обеспечения безопасности моих земляков. От вашей работы в значительной степени зависит достижение национальных целей развития России, определенных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Жители Самарской области высоко ценят ваши усилия, направленные на координацию деятельности правоохранительных структур в сфере борьбы с преступностью, создание комфортных условий для жизни на территории нашего региона, для ведения бизнеса".
В минувшем году прокурорами было выявлено более 200 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено более 19 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 400 уголовных дел.
Отдельные слова поздравлений прозвучали в адрес руководителя прокуратуры Самарской области Сергея Берижицкого. Указом президента России за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Сергей Петрович был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"Эта награда говорит о многом. Об опыте, чести, достоинстве, государственном мышлении, умении принимать сложнейшие решения и вести за собой коллектив", — отметил губернатор.
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что взаимодействие с ведомством позволит региону решить многие, в том числе, застарелые вопросы и реализовать намеченные планы.
Почетными грамотами губернатора Самарской области и благодарностью губернатора Самарской области были награждены пенсионеры прокуратуры Самарской области Ольга Мушкат, Валерий Грищенко, Владимир Смородинов, а также советник юстиции, заместитель прокурора Центрального района города Тольятти Ольга Банькодут, советник юстиции, заместитель прокурора города Самары Юрий Сапрунов, старший советник юстиции, заместитель прокурора города Самары Ярослав Смирнов.
К поздравлениям прокуроров присоединился Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.
"Служение закону, обществу и государству — эти основополагающие принципы работы во все времена были и остаются главным ориентиром для сотрудников высшего надзорного органа. Вы решаете важнейшие государственные задачи, среди которых прежде всего соблюдение прав граждан, противодействие коррупции, экстремизму и терроризму, — отметил главный федеральный инспектор по Самарской области. — От качества вашей работы и принципиальной позиции при принятии ответственных решений во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической жизни нашей страны. Выражаю вам признательность за добросовестную, ответственную работу".
От имени депутатов Самарской губернской думы сотрудников ведомства поздравила исполняющий обязанности председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.
"Сотрудничество с вами помогает нам принимать выверенные, грамотные, обоснованные решения. Спасибо вам за вашу мудрость и участие в законотворческой работе, — поблагодарила Марина Антимонова. — Хочу пожелать, чтобы прокуратура — наше "око" — несмотря на 300-летний возраст не теряло своей остроты зрения и своей дальновидности, чем вы всегда славились".
К ветеранам прокуратуры, тем, кто свою жизнь посвятил служению закону, служению России, обратился прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.
"Спасибо за ваш неоценимый вклад в развитие и становление Самарской прокуратуры и Самарской области, за безукоризненную верность присяге, служение Отечеству, — отметил прокурор Самарской области. — Уважаемые ветераны! Заверяю вас, что и современное поколение прокуроров — это профессиональный коллектив, которому по плечу решать важнейшие государственные задачи. Об этом красноречиво свидетельствуют итоги прошлого года. В центре внимания находились вопросы соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения, ценообразования, жилищно-коммунального хозяйства, защиты интересов несовершеннолетних, трудовых прав граждан, противодействия коррупции, борьба с преступностью. Руководство страны по достоинству оценило наш вклад в укрепление законности обеспечения верховенства права".
Сергей Берижицкий отметил, что эффективная работа прокуроров невозможна без слаженной работы с органами власти и выразил слова благодарности губернатору Дмитрию Азарову за совместную работу и поддержку инициатив.
К юбилею ведомства были вручены награды отличившимся сотрудникам. В их числе заместитель прокурора Центрального района Тольятти Ольга Банькодут. Она работает в надзорном ведомстве с 2009 года. Ольга рассказала, что за прошедшие годы в службе изменилось многое. Работа в органах прокуратуры — нелегкий труд, который требует полной самоотдачи, но о своем выборе профессии она не жалеет.
"Наша основная задача — это защита прав граждан, особенно социально уязвимых слоев населения. Мы стараемся помогать им и защищать, — говорит Ольга Банькодут. — Я люблю свою работу. Большое счастье служить для людей".
Также в числе награждаемых прокурор Красноглинского района Самары Сергей Драгунов. Он считает, что каждый сотрудник ведомства должен обладать рядом важных качеств.
"Прокурор должен быть отзывчивым, добрым, порядочным и принципиальным, — отметил Сергей Драгунов. — Во все времена главной задачей прокуратуры была помощь людям, и мы эту работу проводим и будем проводить дальше".
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно