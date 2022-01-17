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Растениеводство АПК и пищепром

"Био-Тон" приобрел Больше-Черниговский элеватор

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа "Био-Тон" в конце 2021 г. закрыла сделку по приобретению ООО "Больше-Черниговский элеватор", пишет "Самарское обозрение".

Больше-Черниговский элеватор на протяжении своей истории неоднократно менял владельцев. Ранее он входил в состав федерального агрохолдинга "Аркада". В 2018 г. его активы выкупил бенефициар Богатовского маслоэкстракционного завода Владимир Сытник. В 2020 г. выручка предприятия составила порядка 90 млн руб., при этом оно показало прибыль в размере около 2 млн рублей. На предприятии трудоустроено 67 человек.

В конце 2021 г. элеватор в очередной раз сменил владельца — и 70% долей компании оказались у ООО "Компания Био-Тон", а еще 30% — у владельца "Био-Тона" Эдуарда Зернина.

"Это был интересный объект для приобретения. Элеватор позволяет хранить 150 тыс. тонн зерна. Мощностей по хранению всегда не хватает. У элеватора выгодное географическое расположение, к тому же его серьезным конкурентным преимуществом является доступ к железной дороге. На юге области у компании "Био-Тон" много земельных ресурсов, которые дают большие объемы урожая. Его необходимо где-то хранить. Соответственно, у группы была необходимость в собственном элеваторе в этом районе. Мы готовы рассматривать варианты покупки и других элеваторов, но пока не видим в Самарской области интересных предложений. Остается возможность расширения уже имеющихся у нас площадок, если будут варианты увеличения отгрузки продукции железнодорожным транспортом. Такие планы у нас есть. Они диктуются постоянным ростом объемов производства компании. Но пока они не детализированы", — пояснила "СО" генеральный директор "Био-Тона" Ирина Логачева.

Руководство "Био-Тона" рассчитывает максимально загрузить мощности Больше-Черниговского элеватора. "До покупки он был загружен примерно на 70%. Мы дозагрузим оставшиеся мощности. Это, с одной стороны, улучшит экономику предприятия, а с другой стороны, позволит нам более оперативно отгружать зерно покупателям", — резюмирует Логачева.

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