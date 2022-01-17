АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Волгоградской и Саратовской областей с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

По результатам проведенной технической диагностики заменены три единицы запорной арматуры на линейной части МН Кузьмичи — Волгоградский НПЗ, по одной задвижке на МН Куйбышев — Тихорецк и Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

К МН Куйбышев — Лисичанск на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Андреяновская" взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, подключен магистральный насосный агрегат (МНА) производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск). Новый насос характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Производительность насосного агрегата в 7 тыс. куб. м/час сопоставима с 81 цистерной нефти того же объема.

Кроме того, специалисты предприятия завершили ремонтные работы и устранили пять дефектов на коллекторах магистральных насосных агрегатов нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка". Это обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологических трубопроводов и механо-технологического оборудования объекта.

На НПС "Совхозная-3" проведены гидравлические испытания напорного нефтепровода. Также были отключены временные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики на 0 км и 10 км обводного нефтепровода линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" после проведения внутритрубной диагностики.

В рамках реализации проекта по увеличению пропускной способности МН Куйбышев — Тихорецк до 40 млн тонн специалисты выполнили подключение новой магистральной насосной станции "Терновка-2" для проведения пуско-наладочных работ и настройки оборудования. После проведения полного комплекса работ в 2022 году существующая МНС будет отключена от МН и выведена из эксплуатации.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 320 сотрудников, использовано 120 единиц спецтехники. Мероприятия выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта при сниженных режимах транспортировки по нефтепроводам.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.