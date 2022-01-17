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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на четырех магистральных нефтепроводах

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Волгоградской и Саратовской областей с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

По результатам проведенной технической диагностики заменены три единицы запорной арматуры на линейной части МН Кузьмичи — Волгоградский НПЗ, по одной задвижке на МН Куйбышев — Тихорецк и Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

К МН Куйбышев — Лисичанск на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Андреяновская" взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, подключен магистральный насосный агрегат (МНА) производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск). Новый насос характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Производительность насосного агрегата в 7 тыс. куб. м/час сопоставима с 81 цистерной нефти того же объема.

Кроме того, специалисты предприятия завершили ремонтные работы и устранили пять дефектов на коллекторах магистральных насосных агрегатов нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка". Это обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологических трубопроводов и механо-технологического оборудования объекта.

На НПС "Совхозная-3" проведены гидравлические испытания напорного нефтепровода. Также были отключены временные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики на 0 км и 10 км обводного нефтепровода линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" после проведения внутритрубной диагностики.

В рамках реализации проекта по увеличению пропускной способности МН Куйбышев — Тихорецк до 40 млн тонн специалисты выполнили подключение новой магистральной насосной станции "Терновка-2" для проведения пуско-наладочных работ и настройки оборудования. После проведения полного комплекса работ в 2022 году существующая МНС будет отключена от МН и выведена из эксплуатации.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 320 сотрудников, использовано 120 единиц спецтехники. Мероприятия выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта при сниженных режимах транспортировки по нефтепроводам.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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