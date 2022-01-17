Аэропорт Курумоч получил пять звезд Skytrax по ковид-безопасности

Самарский аэропорт Курумоч в числе первых в России получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности, проведенного экспертами международной рейтинговой организации Skytrax (Великобритания). Об этом сообщили в паблике областного оперштаба по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 16 января.

Аудиторами проверяется соблюдение свыше 175 протоколов безопасности, введенных аэропортами во время пандемии COVID-19. Эксперты оценивают выполнение аэропортом мер по охране здоровья, гигиены и безопасности пассажиров и персонала: визуальное и звуковое информирование, наличие разметки социального дистанцирования, бесконтактная термометрия, возможность приобретения средств индивидуальной защиты, наличие бесконтактных технологий обслуживания.

Особое внимание уделяется использованию средств индивидуальной защиты персоналом и посетителями аэропорта, чистоте всех функциональных зон и наличию пунктов тестирования на коронавирус.

По итогам проверки Skytrax выносит решение о том, насколько эффективно и последовательно реализуются меры профилактики заболевания в конкретном авиаузле. Рейтинг 5 звезд свидетельствует о высочайшем уровне чистоты в аэропортах и четком соблюдении всех процедур при обслуживании пассажиров.