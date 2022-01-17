Дмитрий Азаров передал 30 новых машин "скорой помощи" для больных COVID-19

В понедельник, 17 января, губернатор Дмитрий Азаров передал городским станциям скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.
Современные машины будут использоваться для работы специальных бригад по транспортировке жителей с коронавирусной инфекцией.
Напомним, в ноябре 2021 года по поручению Дмитрия Азарова для работы с жителями, заболевшими коронавирусной инфекцией, были созданы специальные бригады. Они занялись централизованной доставкой пациентов на компьютерную томографию и при необходимости на госпитализацию. Такое решение позволило повысить эффективность борьбы с COVID-19. С ноября службы неотложки для больных COVID-19 отработали около 900 вызовов.
Сегодня губернатор передал ключи от 30 машин для городских станций скорой медицинской помощи Самары (15 автомобилей), Тольятти (10 автомобилей) и Сызрани (пять автомобилей). Это модифицированные автомобили Lada Largus с оборудованием и аппаратурой, что позволяет не только перевозить пациентов, но и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
"Это решение особенно актуально сейчас, в преддверии новой волны коронавирусной инфекции "омикрон", которую мы ждем. Эти автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи, уверен, сыграют очень важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории региона и оказании качественной и оперативной медицинской помощи", - отметил глава региона, вручая ключи руководителям городских станций "скорых". - Мы применяем такую модель работы впервые в стране. Очень надеюсь, что вам удастся ее выстроить эффективно, и в дальнейшем мы сможем ее распространять по другим лечебным учреждениям".
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
"Новые автомобили - существенная помощь для нашего учреждения и всей системы здравоохранения региона в целом", - сказал Вячеслав Малахов.
Главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок сообщил, что 10 новых автомобилей станут для действующего автопарка серьезным подспорьем. Отделение неотложной помощи больным COVID-19 на станции скорой медицинской помощи Сызрани с ноября 2021 года уже отработало почти 250 вызовов. "Я уверен, что новые автомобили разгрузят бригады скорой помощи", - считает главный врач учреждения Азиз Урунходжаев.
Глава региона, общаясь с руководителями станций скорой помощи и министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном, еще раз отметил важность полноценной подготовки к новой волне COVID-19.
"Президент страны очень четко определил задачи на этом этапе: полная мобилизация, подготовка лечебных учреждений и служб скорой помощи, обеспечение лекарственными препаратами, полное оснащение и, конечно, увеличение темпов вакцинации и тестирования, которые нам надо наращивать. Надеюсь, что мы пройдем новый этап слаженно и надежно, обеспечив качественное предоставление медицинской помощи всем жителям региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
В Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Так за последние три года автопарк скорой медицинской помощи обновлен почти на 100%.
"Сейчас парк автомобилей скорой помощи активно обновляется. Скорую помощь приводят в то состояние, в котором она должна быть, - экстренная служба, способная выполнять задачи, которые на нее возлагаются. Сейчас можно сказать, что мы достигаем именно такого уровня", - считает Вячеслав Малахов.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно