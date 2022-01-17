Дмитрий Азаров передал 30 новых машин "скорой помощи" для больных COVID-19

В понедельник, 17 января, губернатор Дмитрий Азаров передал городским станциям скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.

Современные машины будут использоваться для работы специальных бригад по транспортировке жителей с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в ноябре 2021 года по поручению Дмитрия Азарова для работы с жителями, заболевшими коронавирусной инфекцией, были созданы специальные бригады. Они занялись централизованной доставкой пациентов на компьютерную томографию и при необходимости на госпитализацию. Такое решение позволило повысить эффективность борьбы с COVID-19. С ноября службы неотложки для больных COVID-19 отработали около 900 вызовов.

Сегодня губернатор передал ключи от 30 машин для городских станций скорой медицинской помощи Самары (15 автомобилей), Тольятти (10 автомобилей) и Сызрани (пять автомобилей). Это модифицированные автомобили Lada Largus с оборудованием и аппаратурой, что позволяет не только перевозить пациентов, но и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.

"Это решение особенно актуально сейчас, в преддверии новой волны коронавирусной инфекции "омикрон", которую мы ждем. Эти автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи, уверен, сыграют очень важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории региона и оказании качественной и оперативной медицинской помощи", - отметил глава региона, вручая ключи руководителям городских станций "скорых". - Мы применяем такую модель работы впервые в стране. Очень надеюсь, что вам удастся ее выстроить эффективно, и в дальнейшем мы сможем ее распространять по другим лечебным учреждениям".

Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.

"Новые автомобили - существенная помощь для нашего учреждения и всей системы здравоохранения региона в целом", - сказал Вячеслав Малахов.

Главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок сообщил, что 10 новых автомобилей станут для действующего автопарка серьезным подспорьем. Отделение неотложной помощи больным COVID-19 на станции скорой медицинской помощи Сызрани с ноября 2021 года уже отработало почти 250 вызовов. "Я уверен, что новые автомобили разгрузят бригады скорой помощи", - считает главный врач учреждения Азиз Урунходжаев.

Глава региона, общаясь с руководителями станций скорой помощи и министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном, еще раз отметил важность полноценной подготовки к новой волне COVID-19.

"Президент страны очень четко определил задачи на этом этапе: полная мобилизация, подготовка лечебных учреждений и служб скорой помощи, обеспечение лекарственными препаратами, полное оснащение и, конечно, увеличение темпов вакцинации и тестирования, которые нам надо наращивать. Надеюсь, что мы пройдем новый этап слаженно и надежно, обеспечив качественное предоставление медицинской помощи всем жителям региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Так за последние три года автопарк скорой медицинской помощи обновлен почти на 100%.

"Сейчас парк автомобилей скорой помощи активно обновляется. Скорую помощь приводят в то состояние, в котором она должна быть, - экстренная служба, способная выполнять задачи, которые на нее возлагаются. Сейчас можно сказать, что мы достигаем именно такого уровня", - считает Вячеслав Малахов.