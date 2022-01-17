Регион готовится к новой волне пандемии, вызванной штаммом "омикрон"

В понедельник, 17 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое было организовано в режиме видеоконференцсвязи.
Глава региона подчеркнул необходимость мобилизации всех ресурсов в преддверии новой волны пандемии: "Угроза распространения инфекции возрастает. Об этом уже свидетельствуют ежедневные цифры регистрации инфицированных граждан. Конечно, мы имеем информацию из других регионов, в первую очередь из Москвы, из других стран. Понимаем, что угроза распространения нового штамма вируса более значительная. Президент поставил задачу в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции".
Показав восьмой результат по итогам года в стране по охвату вакцинацией, область не достигла при этом планового показателя. "Разъяснительная работа, убеждение людей — все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан на территориях всех муниципалитетов", — обозначил глава региона направления работы.
Сегодня в регионе впервые выявлен штамм "омикрон" — пришли 13 положительных результатов, еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие — это взрослые жители Самары.
Об особенностях нового штамма рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. "Омикрон" зафиксирован уже в более чем 100 странах мира, он характеризуется большим количеством мутаций в "шипах", с помощью которых он проникает в клетки, высокой скоростью распространения. Заразиться могут и переболевшие, и вакцинированные люди. При этом дети заражаются чаще, чем взрослые. Симптомы заражения напоминают грипп. Заболевание протекает легче или так же, как при инфицировании дельта-штаммом. Тяжелое течение заболевания наблюдается у непривитых лиц и у пациентов с сопутствующими заболеваниями. Армен Бенян подчеркнул, что с учетом высокой "заразности" штамма его распространение может привести к высокой нагрузке на систему здравоохранения.
Пока областной минздрав отмечает стабилизацию общего количества пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении — сейчас это 5217 человек (на 83% меньше по сравнению с пиковыми значениями октября-ноября 2021 года). В стационарах сейчас лечатся 2117 пациентов с подтвержденным COVID-19.
По поручению губернатора была проведена многокомпонентная ревизия ресурсов системы здравоохранения. Проводится широкое тестирование, в том числе повторное, чтобы сохранить высокую выявляемость коронавируса. Используются также антигенные экспресс-тесты, которые приобретены за счет средств областного бюджета. Они позволяют ускорить диагностику и как можно быстрее начать лечение. На их закупку, а также обеспечение ПЦР-тестирования будут выделены дополнительно 120 млн рублей.
Также по поручению Дмитрия Азарова с лабораториями проработан вопрос возможности перехода на круглосуточный режим работы в случае резкого увеличения числа пациентов. 4 лаборатории уже начали работать в таком графике.
Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, бесплатно получают лекарственные препараты: те, у кого подтвержден COVID-19, — за счет федеральных средств, пациенты с ОРВИ — за счет региональных средств. Необходимый запас препаратов в регионе на данный момент есть.
"Мы рассчитываем количество необходимых препаратов на уровне пусть пиковых, но значений прошлого года. Но специалисты прогнозируют более высокий уровень распространения инфекции, а соответственно нуждаемость в лекарственных препаратах может возрасти в разы. Еще раз обратите на это внимание и увеличьте запасы. Если в десяток раз количество инфицированных граждан в день будет выше, как это произошло в других странах в предыдущие недели, значит и лекарственных препаратов, в том числе и для амбулаторного лечения, нам понадобится больше. Давайте об этом позаботимся сейчас", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Сегодня автопарк городских станций скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани пополнился 30 новыми автомобилями Lada Largus. "Теперь у нас есть дополнительный ресурс — 217, а вместе с новыми автомобилями — 247 бригад. Готовимся, исполняя поручение президента, во всеоружии встретить новую волну", — сообщил губернатор.
В стационарах усилены противоэпидемические меры: введен запрет на доступ посетителей, проведение любых собраний. Сформирован план мобилизации госпитального фонда. При необходимости на первом этапе может быть развернуто вдвое больше мест, чем сейчас, а далее коечный фонд может быть наращен до 8,5 тысяч мест. В этом случае будут задействованы 34 больницы. В каждом медучреждении по поручению Губернатора проведена ревизия оборудования. Ведется работа по усилению кислородоснабжения, проводится закупка дополнительно 3 передвижных кислородных станций.
Привито от новой коронавирусной инфекции более 1 млн 652 тысяч жителей, что составляет 81,2% от плана и 52, 4% от населения региона. Повторной вакцинацией охвачено 256354 человека — 51,6% от планового значения. За прошедшую неделю привились почти в 2,5 раза больше человек, чем на первой неделе года, — почти 26 тысяч человек. От гриппа привито 63,5% от плана.
В целях объединения контакт-центров, созданных на базе отдельных медучреждений, и повышения качества консультирования жителей проработан вопрос создания на базе ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" Единого регионального контакт-центра с возможностью круглосуточной работы. По словам руководителя областного минздрава, это позволит снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, а также сократит время ожидания ответа на звонок.
В связи с тем, что в области уже выявлен "омикрон", глава региона поручил во взаимодействии с министерством здравоохранения и муниципалитетами обеспечить изоляцию граждан с коронавирусной инфекцией, особенно это касается тех, у кого выявлен штамм "омикрон", который имеет большую заразность.
"Время на подготовку и мобилизацию значительно сокращается", — резюмировал глава региона.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно