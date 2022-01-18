В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли четверо человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, поздно вечером 14 января между 1157 и 1158 км трассы М-5 в Исаклинском районе 40-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом Mercedes. В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек").
Расследование передано в Шенталинский МСО СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...