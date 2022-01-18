В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли четверо человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, поздно вечером 14 января между 1157 и 1158 км трассы М-5 в Исаклинском районе 40-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом Mercedes. В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек").

Расследование передано в Шенталинский МСО СУ СК РФ по Самарской области.