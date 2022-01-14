Три взрослых и ребенок погибли при ДТП на трассе М-5 в Исаклинском районе

В пятницу, 14 января, вечером в результате столкновении легкового и грузового автомобилей примерно между 1157 и 1158 километрами трассы М-5 в Исаклинском районе погибли трое взрослых и один ребенок, и еще один ребенок пострадал и был доставлен в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Информацию о случившемся корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. По предварительным данным полицейских, примерно в 19:00 на 1157 километре трассы М-5 в Исаклинском районе 40-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes в составе с полуприцепом.
При ДТП погиб водитель автомобиля Lada Priora и два его пассажира: 39-летняя женщина и семилетняя девочка. Еще одна пассажирка легковушки — 19-летняя девушка скончалась в автомобиле "скорой" по пути в медучреждение. И еще одна пострадавшая из этой же машины — восьмилетняя девочка, была доставлена в лечебное учреждение. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
На месте происшествия работали пожарные. Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, огнеборцами был проведён осмотр места ДТП и отключение АКБ. Так же пожарно-спасательные подразделения проводили деблокирование.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются полицейскими.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.