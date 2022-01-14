Три взрослых и ребенок погибли при ДТП на трассе М-5 в Исаклинском районе

В пятницу, 14 января, вечером в результате столкновении легкового и грузового автомобилей примерно между 1157 и 1158 километрами трассы М-5 в Исаклинском районе погибли трое взрослых и один ребенок, и еще один ребенок пострадал и был доставлен в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Информацию о случившемся корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. По предварительным данным полицейских, примерно в 19:00 на 1157 километре трассы М-5 в Исаклинском районе 40-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes в составе с полуприцепом.

При ДТП погиб водитель автомобиля Lada Priora и два его пассажира: 39-летняя женщина и семилетняя девочка. Еще одна пассажирка легковушки — 19-летняя девушка скончалась в автомобиле "скорой" по пути в медучреждение. И еще одна пострадавшая из этой же машины — восьмилетняя девочка, была доставлена в лечебное учреждение. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте происшествия работали пожарные. Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, огнеборцами был проведён осмотр места ДТП и отключение АКБ. Так же пожарно-спасательные подразделения проводили деблокирование.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются полицейскими.