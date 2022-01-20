В самарской кирхе исполнят произведения Баха и его современников

В самарской кирхе 30 января в 15:00 и 18:00 пройдут органные концерты "И.С.Бах и его северонемецкие предшественники" (6+).

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Александр Листратов - барочная виолончель (Москва) и Алексей Шевченко - орган (Москва).

Иоганн Себастьян Бах - визитная карточка своей эпохи, искусный полифонист и блистательный органист, создавший более тысячи произведений во многих жанрах для разных музыкальных инструментов.

Дитрих Букстехуде - яркий представитель северонемецкой органной школы и один из самых известных композиторов эпохи барокко, старший современник И.С.Баха. Хорошо известна история, согласно которой молодой Бах прошел пешком около 50 км, чтобы услышать великие органные импровизации Букстехуде.

Николаус Брунс - органист, скрипач, автор ряда блестящих опусов, которые восхищали и вдохновляли самого И.С.Баха. А в свое время Н.Брунс был известным органистом, который запросто мог удивить публику искусной игрой на скрипке, аккомпанируя себе на педальной клавиатуре органа.

Фридрих Вильгельм Цахау - композитор, чье творчество было хорошо известно И.С.Баху и кого современники даже критиковали за тщательную продуманность музыки, которую могли оценить только органисты.

А вот имя Франческо Паоло Суприани стоит в этом ряду немного особняком, но именно у него мастера северонемецкого барокко перенимали особенности итальянского стиля и виртуозность неаполитанской школы.

Вход: 400 руб. и 250 руб. для школьников, студентов и пенсионеров.