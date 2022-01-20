В самарской кирхе исполнят произведения Баха и его современников

В самарской кирхе 30 января в 15:00 и 18:00 пройдут органные концерты "И.С.Бах и его северонемецкие предшественники" (6+).
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Александр Листратов - барочная виолончель (Москва) и Алексей Шевченко - орган (Москва).
Иоганн Себастьян Бах - визитная карточка своей эпохи, искусный полифонист и блистательный органист, создавший более тысячи произведений во многих жанрах для разных музыкальных инструментов.
Дитрих Букстехуде - яркий представитель северонемецкой органной школы и один из самых известных композиторов эпохи барокко, старший современник И.С.Баха. Хорошо известна история, согласно которой молодой Бах прошел пешком около 50 км, чтобы услышать великие органные импровизации Букстехуде.
Николаус Брунс - органист, скрипач, автор ряда блестящих опусов, которые восхищали и вдохновляли самого И.С.Баха. А в свое время Н.Брунс был известным органистом, который запросто мог удивить публику искусной игрой на скрипке, аккомпанируя себе на педальной клавиатуре органа.
Фридрих Вильгельм Цахау - композитор, чье творчество было хорошо известно И.С.Баху и кого современники даже критиковали за тщательную продуманность музыки, которую могли оценить только органисты.
А вот имя Франческо Паоло Суприани стоит в этом ряду немного особняком, но именно у него мастера северонемецкого барокко перенимали особенности итальянского стиля и виртуозность неаполитанской школы.
Вход: 400 руб. и 250 руб. для школьников, студентов и пенсионеров.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!