Программа повышения операционной эффективности позволила Сызранскому НПЗ увеличить глубину переработки до 80,39%

Сызранский НПЗ по итогам 2021 года получил экономический эффект более 2,2 млрд руб. от реализации программы повышения операционной эффективности. Выросли глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов.

Повышение результативности работы производственных активов — один из главных элементов стратегии НК "Роснефть".

Качественным изменениям бизнеса в сегменте нефтепереработки способствует программа повышения операционной эффективности (ПОЭ), реализуемая во всех дочерних обществах нефтяной компании.

На Сызранском НПЗ в результате реализации данной программы глубина переработки по итогам 2021 г. достигла 80,39%, выход светлых нефтепродуктов составил 56,27%.

"Роснефть" проводит планомерную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат предприятий за счет внедрения передовых технологических решений и управленческих подходов. Так, в процессе исполнения программы ПОЭ в АО "СНПЗ" выросла эффективность работы технологических установок и оптимизирована товарная корзина. Это позволило предприятию значительно снизить углеродный след от процессов переработки.

Новые пути повышения эффективности производства может предложить каждый сотрудник Сызранского НПЗ, участвуя в программе непрерывных улучшений и инновационной деятельности.

На 2022 год в рамках действующей программы повышения операционной эффективности нефтяники запланировали мероприятия по увеличению выработки собственных энергоресурсов и повышению надежности оборудования.