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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Программа повышения операционной эффективности позволила Сызранскому НПЗ увеличить глубину переработки до 80,39%

СЫЗРАНЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский НПЗ по итогам 2021 года получил экономический эффект более 2,2 млрд руб. от реализации программы повышения операционной эффективности. Выросли глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Повышение результативности работы производственных активов — один из главных элементов стратегии НК "Роснефть".

Качественным изменениям бизнеса в сегменте нефтепереработки способствует программа повышения операционной эффективности (ПОЭ), реализуемая во всех дочерних обществах нефтяной компании.

На Сызранском НПЗ в результате реализации данной программы глубина переработки по итогам 2021 г. достигла 80,39%, выход светлых нефтепродуктов составил 56,27%.

"Роснефть" проводит планомерную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат предприятий за счет внедрения передовых технологических решений и управленческих подходов. Так, в процессе исполнения программы ПОЭ в АО "СНПЗ" выросла эффективность работы технологических установок и оптимизирована товарная корзина. Это позволило предприятию значительно снизить углеродный след от процессов переработки.

Новые пути повышения эффективности производства может предложить каждый сотрудник Сызранского НПЗ, участвуя в программе непрерывных улучшений и инновационной деятельности.

На 2022 год в рамках действующей программы повышения операционной эффективности нефтяники запланировали мероприятия по увеличению выработки собственных энергоресурсов и повышению надежности оборудования.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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