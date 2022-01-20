Ведущий live-трансляций, оператор службы поддержки, курьер — варианты подработки для самарских студентов

Подработка помогает студентам быть финансово независимыми от родителей, иметь собственные деньги на развлечения или хобби. Какие вакансии подходят молодым людям, какие зарплаты им предлагают в Самаре и как найти добросовестного работодателя, рассказали в Авито Работе.

Главное требование к студенческой подработке — возможность получать деньги без ущерба занятиям. При этом работа должна быть не очень сложной и быстро осваиваемой. Не менее важны своевременные выплаты, комфортные условия труда, официальное оформление. Эксперты Авито Работы советуют студентам при поиске трудоустройства обращать внимание на такие обстоятельства.

Размер зарплаты должен соответствовать подобным предложениям других компаний. Допускается разница в 10–20%, а все, что выше, может быть связано с противоречащими трудовой этике моментами.

Обязанности должны быть описаны понятно и подробно. Нечеткие формулировки часто используют в сетевом маркетинге, финансовых пирамидах и в организациях, занимающихся незаконным бизнесом.

Надежный работодатель никогда не просит соискателя за что-то заплатить, например, за вводное обучение, оформление документов, бронь рабочего места, униформу и т. п.

Вакансии лучше искать на крупных рекрутинговых площадках — они модерируют объявления и даже проверяют самих работодателей. Так, Авито Работа отмечает добросовестные организации значком "Компания проверена".

Данные о заинтересовавшей компании можно проверить и самому на общедоступных интернет-сервисах, а также изучить отзывы сотрудников о ней.

Число работодателей, готовых принимать к себе кандидатов без опыта и специальности, за минувший год значительно расширилось. На Авито в Самаре количество объявлений о найме в группе "Без опыта, студенты" выросло в 2,6 раза. Интерес соискателей к этим вакансиям увеличился почти вдвое. С 25 000 до 30 000 рублей поднялась медианная зарплата, то есть сумма, которую получают по 50% работников этой категории. Многие вакансии содержат такие преимущества для студентов, как ежедневные и еженедельные выплаты, гибкий сменный график, сокращенный день и неполная рабочая неделя.

Так, только по выходным дням будут привлекать к работе мерчендайзера, который должен раскладывать на полках в гипермаркете корма для домашних питомцев, контролировать ценники и сроки годности продукции. Отчет за 8-часовой рабочий день сотрудник будет отправлять в мобильном приложении и получать за это до 10 000 рублей в месяц. Продавец-консультант в спортивном магазине тоже будет выходить на смену только в субботу и воскресенье. Приятным бонусом к его зарплате станут корпоративные скидки на товары и мотивационные программы. В сфере продаж студентов готовы принимать и на 4-часовой день, в частности, для работы за фирменной стойкой компании, предоставляющей услуги связи.

От четырех часов в день, но уже в удаленном режиме, будет выделять на подработку оператор сервиса такси. Его смена по желанию может продолжаться и дольше, главное, чтобы у него было тихое рабочее место со стабильным интернетом, гарнитурой и ноутбуком. Его задача — принимать входящие звонки и помогать пассажирам решать возникающие вопросы. При обычном графике операторы call-центров и служб поддержки могут заработать в среднем 30 000 рублей в месяц. Отметим, что на таких позициях обычно предусмотрено бесплатное обучение, а от кандидатов требуются хорошие навыки общения и грамотная речь. Если же работу из дома организовать не получится, можно выбрать похожий офисный вариант, например, в компании-провайдере цифровых услуг.

Тем, кто предпочитает более активный образ жизни, стоит обратить внимание на вакансии аниматоров. На детской игровой площадке за занятия и присмотр за детьми по выходным и пятничным вечерам будут платить 10 000–15 000 рублей в месяц. В агентстве по организации праздников ведущий будет получать 40 000 рублей. Одно получасовое поздравление детей и взрослых в ростовом костюме оценивается в 500 рублей. А можно стать ведущим live-трансляций в аккаунтах одного из самарских ресторанов. Восемь двухчасовых эфиров в месяц пополнят студенческий бюджет на 10 000 рублей и сертификат на ужин для компании друзей.

Возможность совмещать работу и учебу студентам также предлагают:

1) в сетях быстрого питания, куда молодежь принимают на должности кассиров, официантов и поваров. За одну смену здесь можно заработать до 3000 рублей плюс бесплатное питание;

2) в службах доставки, где курьеры зарабатывают от 1500 рублей в день, а еще их страхуют от несчастных случаев и перечисляют деньги, даже если нет заказов;

3) в рекламных компаниях — за расклейку объявлений, раздачу листовок и визиток. Оплата труда промоутеров рассчитывается, исходя из стоимости одного часа или единицы распространенного материала. За 3-4 часа выходит порядка 500 рублей.